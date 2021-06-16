بداية صعبة لمانشستر سيتي في دوري موسم 2021-2022





لندن (أ ف ب)

يواجه مانشستر سيتي بداية صعبة لموسم 2021-2022 في بطولة إنجلترا لكرة القدم، حيث يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهات من العيار الثقيل في المراحل السبع الأولى بموجب القرعة التي سحبت اليوم الأربعاء.

ويحلّ سيتي ضيفاً على توتنهام في المرحلة الأولى المقرّرة في 14 أغسطس، ثم يلتقي تباعاً ارسنال، ليستر سيتي وتشيلسي.

سيشرف على الفريق اللندني الشمالي مدرباً جديداً سيكون على الأرجح البرتغالي باولو فونسيكا، بعد إقالة مواطنه جوزيه مورينيو وحلول راين مايسون بديلاً موقتاً له في القسم الثاني من الدوري الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة تشيلسي بطل أوروبا، سهلة في بداية الموسم، حيث يواجه بعد مباراته الافتتاحية ضد جاره كريستال بالاس، كلاً من أرسنال، ليفربول، أستون فيلا، توتنهام ومانشستر سيتي.

وعموما، ابتسمت القرعة لمانشستر يونايتد الذي يواجه ليدز على ملعبه في المرحلة الأولى، ثم يخوض مباريات سهلة نسبياً على الورق ضد ساوث هامبتون وولفرهامبتون ونيوكاسل ووستهام في مبارياته الخمس الأولى.