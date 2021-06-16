بوجبا تعليقاً على العضة: روديجر صديقي





ميونيخ (د ب أ)

قال بول بوجبا لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنتونيو روديجر لعقوبة، وذلك بعدما قام روديجر بــ "عض" بوجبا بشكل هزلي خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» مساء أمس الثلاثاء.

ولم يتخذ حكم الساحة أو حكم الفيديو المساعد أي إجراء بشأن هذا الحادث خلال المباراة.

وقال بوجبا في تصريحاته للصحفيين: هو صديقي، وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة للاعب منافس، أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيداً.

وجاء تصرف روديجر مدافع تشيلسي مع بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، تعانق اللاعبان.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز كان قد تعرض للإيقاف أربعة أشهر بسبب عض اللاعب الإيطالي جيورجيو كيليني خلال كأس العالم 2014.