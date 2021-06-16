«دبي فاونتين» و«إشادة» تخوضان تحدي المهرات في رويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

تخوض خيول الإمارات مواجهات قوية في ثالث أيام فعاليات مهرجان الرويال أسكوت البريطاني غدا، وتمثل الإمارات كل من المهرتين «دبي فاونتين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، و«إشادة» لشادويل، في سباق ريبلسديل ستيكس للفئة الثانية لمهرات الثلاث سنوات على مسافة 2400 متر.

وتسعى «إشادة» بإشراف روجر فاريان وقيادة جيم كرولي للحفاظ على رصيدها الخالي من الهزائم، أما «دبي فاونتين» بإشراف مارك جونستون وقيادة وليام بيوك، فتسعى لتحقيق الفوز خلال مشاركتها العاشرة. ويسعى الجواد القوي «ستراديفيرياس» لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز للمرة الرابعة على التوالي في سباق كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولى لمسافة 4.000 متر، حيث يأمل في معادلة رقم الجواد الأكثر فوزاً في تاريخ السباق «ييتس». ويحمل آمال الإمارات في نفس السباق وصيف نسخة العام الماضي «نايف رود» لمحمد عبيدة، لكن ربما تأتي الخطورة من «سابجيكتيفيست» حامل لقب كأس دبي الذهبية في أمسية كأس دبي العالمي. ويستهل الحفل بسباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية، المخصص لخيول السنتين على مسافة 1000 متر، ويمثل الإمارات «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة بول هاناجان.

ويستهدف «محافظ» لشادويل سباق هامبتون كورت ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر في ثاني أشواط الحفل، فيما يدفع شارلي أبلبي بثنائي جودلفين «ون رولر» و«سيكريت بروتكتر» حامل لقب ميدان تروفي، ويشاركهما الحظوظ «موفين تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويشهد سباق كينج جورج ستيكس لمسافة 2400 متر، مشاركة ثلاثي جودلفين، «سيسكاني» بإشراف أبلبي، ورفيقه «آكت أوف ويزدم»، فيما يدفع جون وثادي جوسدن بـ«مارشال بلان».

ويجتذب سباق بريطانيا ستيكس، كلاً من «قادر» لشادويل، الفائز في جودوود قبل شهرين، و«فوريست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة بين كرتيس وإشراف مارك جونستون.

ويختتم الحفل بسباق باكينجهام بالاس ستيكس لمسافة 1400 متر بمشاركة «الداري» لشادويل، بإشراف وليم هجاس وقيادة جيم رولي الفائز على ذات المضمار والمسافة، وينافس أيضاً على اللقب «لورد كامباري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريه أتزيني.