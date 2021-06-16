المطوع يشارك "الصقر" عمادة لاعبي العالم





مراد المصري (دبي)

شارك الكويتي بدر المطوع إلى المصري أحمد حسن لقب "عميد لاعبي العالم" بعدما رفع رصيده إلى 184 مباراة دولية أمس، ليتساوى مع "الصقر" وسط حضور عربي في هذه القائمة على مستوى الدولي.

أحمد حسن "الصقر" صمد رقمه نحو 9 سنوات بعدما وصل إلى 184 دولية في مايو 2012، إثر مسيرة دولية حافلة امتدت 16 عاماً و145 يوماً منذ ديسمبر 1995.

المطوع احتاج 17 عاماً و280 يوماً من أجل معادلة الرقم، وهو الذي ارتدى زي "الأزرق" الكويتي لأول مرة في 4 سبتمبر 2003.

وتشهد قائمة العشر الأوائل على مستوى اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات الدولية 6 لاعبين عرب، حيث يأتي ثالثاً العماني أحمد المبارك بالشراكة مع الإسباني سيرجيو راموس برصيد 180 مباراة دولية.

ويأتي الحارس السعودي محمد الدعيع بعدهم برصيد 177 مباراة دولية متساوياً مع المكسيكي كلاوديو لوبيز. كما يتواجد المصري حسام حسن والأردني عامر شفيع برصيد 177 مباراة دولية، وإن كانت بعض الإحصائيات تختلف نسبياً حول الرقم النهائي لهما، لكنهما حالياً يتساويان مع البرتغالي رونالدو والإيطالي بوفون.