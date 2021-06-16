الصحافة الألمانية: كنا متفوقين ولكن ماتس صوب في المرمى الخطأ!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وصفت وسائل الإعلام الأوروبية فوز منتخب فرنسا على نظيره الألماني في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة السادسة «مجموعة الموت» لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بأنه رسالة أولى قوية من الديوك موجهة إلى جميع منتخبات اليورو، بينما أبدت الصحافة الألمانية أسفها الشديد على الهدف الذي سجله المدافع ماتس هوملز في مرمى فريقه.

وأبدت صحيفتا «شودوتش زيتونج» و«كيكر» خيبة أملهما لسوء حظ هوملز العائد للمنتخب بعد غياب أكثرمن عامين ونصف العام، بينما سخرت صحيفة بيلد من اللاعب الذي تسبب في هذا الهدف، وكتبت في صدرصفحتها الأولى تقول: كنا متفوقين ولكن ماتس صوب في المرمى الخطأ.

وقالت صحيفة ديرشبيجل: إن رجال يواكيم لوف أصبحوا الآن تحت ضغط شديد بعد هذه الهزيمة التي تسبق مواجهة أخرى صادمة السبت القادم ضد منتخب البرتغال حامل اللقب. وأدانت الصحيفة الثلاثي الهجومي موللروجنابري وهافرتز، وقالت إن العطب قد أصابه.

أما شبكة تليفزيون «زد دي إف» فقد أشادت بالأداء الراقي لبول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي واستحقاقه للقب رجل المباراة. وقال كريستوفر كرامر معلق الشبكة، وهو لاعب سابق في منتخب ألمانيا الفائز بمونديال البرازيل 2014،: لقد شعرت بأن بوجبا يواجه أطفالاً صغاراً ويتألق دفاعاً وهجوماً بهذه المهارات العالية أمام لاعبي ألمانيا.

وتساءل قائلاً: أين كان بوجبا طوال الموسم وهو يلعب مع مانشستريونايتد؟! إذا ما قارنت أداءه بأدائه مع اليونايتد أقول إنه كان عالمياً حقاً وإذا ما استمرعلى هذا المنوال مع منتخب بلاده، فسيكون الأفضل في هذه البطولة وسيذهب بعيداً بالديوك.

وفي سياق متصل، أشادت الصحافة الأوروبية بصلابة الفرنسيين وتماسكهم وأدائهم الجماعي العالي، الذي أثار دهشة الجميع. وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: إنذار شديد اللهجة من الديوك الفرنسية لأوروبا كلها..نحن هنا.

وفي إسبانيا أيضاً، أشادت صحافتها بإداء الديوك وقالت إنهم أعطوا انطباعاً جيداً من أول طلعة، وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو: فرنسا تضرب أولاً، بينما قالت صحيفة سبورت إن منتخب فرنسا فاز بـ «النهائي الافتتاحي».

وفي إنجلترا، أشادت صحيفة ديلي ميل بكل نجوم المنتخب الفرنسي وبأدائهم السهل الممتنع وقالت: لقد أثبتوا وبرهنوا بقوة على أنهم جاءوا للفوز بهذه البطولة، وبرروا للجميع لماذا هم أول المرشحين لحصد اللقب.