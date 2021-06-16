راشد بن حميد: نشحذ همتنا ونُقوي عزيمتنا لمواصلة الرحلة

دبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لاعبي وأعضاء المنتخب الوطني وجمهور الكرة الإماراتية، بمناسبة التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 والتأهل إلى نهائيات كاس آسيا 2023، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في المباريات الأربع، وحققوا فيها العلامة الكاملة، حيث فازوا في جميع هذه المواجهات، مشيداً بتعاون جميع الأطراف، مقدماً الشكر لكل عناصر بعثة الأبيض والجمهور ولكل من أسهم في دعم المنتخب، مقدماً شكره الخاص للجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك الذي تمكن من تطوير المنتخب وجعله متماسكاً، مجدداّ ثقته فيه والعمل معه في الفترة المقبلة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن أسرة كرة القدم في الدولة تتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة والرياضيين وعلى اهتمامها المستمر بالشباب، مؤكداً أن جميع الإنجازات التي حققها القطاع الرياضي خلال العقود الماضية جاءت بفضل الدعم السخي للقيادة الحكيمة.

وأكد أن الانتقال من المركز الرابع إلى الأول في المجموعة السابعة أمر يدل على تطور منتخبنا الوطني وعلى قدرته على تحقيق أهدافه بالعمل الجيد والتحضير المناسب، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف المرحلي والوصول إلى التصفيات الحاسمة للمونديال أمر إيجابي يدعو للتفاؤل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر وجهداً أعظم، لأن الأبيض سيواجه منتخبات أقوى لها حضور متواصل في نهائيات كأس العالم لذلك، علينا جميعاً أن نشحذ همتنا ونُقوي عزيمتنا من أجل مواصلة الرحلة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد الكرة سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعداد المنتخب بالصورة المناسبة التي تليق بالتحديات الجديدة التي يواجهها في التصفيات الحاسمة، داعياً الجميع إلى التعاون وشد أزر المنتخب بكل أنواع الدعم والمشورة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهاز الفني للمنتخب ومدربي الفرق المحلية، وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل لإدارات جميع الأندية على التعاون ودعم الأبيض.

وقدم رئيس الاتحاد شكره للجهات الصحية التي قدمت عملاً جباراً من أجل سلامة جميع البعثات، حيث وفرّت كل وسائل الأمان للاعبين والجمهور، شاكراً الجميع على التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود الإعلاميين ومتابعتهم المستمرة للمنتخب الوطني.