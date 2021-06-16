بدر أحمد: «أبيض الشباب» جاهز لكأس العرب بدعم أسر اللاعبين

معتصم عبدالله (دبي)

ثمّن بدر أحمد مدير منتخبنا الوطني للشباب دعم العائلات والأسر في المشاركة المرتقبة للأبيض في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي تنطلق الأحد «20 يونيو» بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وفرضت امتحانات الثانوية العامة والفصل الدراسي الثالث، سفر «أبيض الشباب» إلى القاهرة قبل يومين على موعد انطلاقة البطولة، والتي يدشنها منتخب الإمارات بخوض مواجهة أولى أمام جيبوتي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، طاجيكتسان، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية، وأوزبكستان.

وقال مدير المنتخبين الأولمبي والشباب: «المشاركة في أي بطولة تضيف المزيد من الخبرات للاعبين، وتوفر فوائد فنية عديدة للمنتخب عطفاً على غياب المنافسات الرسمية لفرق المراحل السنية خلال الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا».

وأضاف: «كأس العرب ومن خلال تنوع المنتخبات المشاركة بما فيها المنتخبات غير العربية، توفر فرصة جيدة للاحتكاك القوي، وتعزز ثقافة الفوز وخوض المباريات أمام مختلف المنافسين، وهو ما يضيف المزيد لرصيد خبرات اللاعبين». وحول السفر قبل يومين فقط على موعد انطلاقة البطولة، أوضح: «من الطبيعي في مثل هذه المشاركات السفر قبل فترة كافية، ولكن كما يعلم الجميع وبسبب ظروف امتحانات الثانوية العامة والفصل الدراسي الثالث ارتأينا أن نغادر إلى القاهرة قبل يومين فقط على موعد الانطلاقة».

وتابع: «نثمن عالياً دور أسر اللاعبين في دعم المنتخب، ومنحهم فرصة المشاركة في التدريبات التي سبقت المشاركة المرتقبة، ونشيد أيضاً بتفاني اللاعبين وروحهم العالية في ظل التعاون مع إدارة المنتخب والجهاز الفني، ونأمل التوفيق خلال المشاركة المقبلة وتحقيق النتائج المطلوبة».

واكتفى «أبيض الشباب» بخوض ودية واحدة أمام منتخب لبنان الأولمبي خسرها بنتيجة 0-5، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وحرص خلالها الجهاز الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين للمشاركة على مدار شوطي المباراة رغم الفارق العمري بين المنتخبين.

ورأى بدر أحمد أن ودية الأولمبي اللبناني كانت مفيدة للغاية لأبيض الشباب، وأوضح: «نعلم يقيناً أن المنتخب الحالي ما يزال بحاجة إلى وقت أطول لزيادة التجانس بين اللاعبين، والتجربة أمام لبنان وبغض النظر عن النتيجة وفرت احتكاكاً جيداً سيستفيد منه الجهاز الفني واللاعبين، من خلال دراسة الأخطاء والعمل على تلافيها في البطولة المرتقبة».