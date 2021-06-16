رونالدو يشكر زملاءه بالمنتخب





بودابست (د ب أ)

أعرب كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، عن امتنانه لزملائه بعدما ساعدوه في تسجيل هدفين، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل رونالدو الهدفين الثاني والثالث في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 3 / صفر على نظيره المجري، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 11 هدفا ليصبح هداف بطولات أمم أوروبا بعدما فك الشراكة مع الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل تسعة أهداف.

وقال رونالدو عقب اللقاء: كان من المهم تحقيق الفوز، كانت مباراة صعبة، وأضاف: أنا ممتن للفريق لمساعدتي في تسجيل هدفين وأن أكون رجل المباراة، والآن يجب أن أواصل.

من جانبه أعرب دانيلو مدافع المنتخب البرتغالي لشبكة "أس.أي.سي" البرتغالية عن سعادته بالفوز وقال: كان هدفاً متأخراً ولكننا فزنا بالمباراة. بعد تسجيل الهدف الأول كانت الأمور أسهل.

وقال فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي إن فريقه شهد لحظة من القلق في الشوط الثاني ولكنه عاد للمسار الصحيح، وقال: سجلنا الهدف الأول، فتح المنتخب المجري المساحات وأراد الفريق تسجيل المزيد من الأهداف، وانتهت المباراة بشكل جيد.