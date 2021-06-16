لي تاي يضع التنين على الطريق الصحيح

علي معالي (الشارقة)

أصلح المدرب الصيني لي تاي ما أفسده المدرب الإيطالي الكبير مارتشيلو ليبي، هذه حقيقة أكدتها نتائج التنين في تصفيات المرحلة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وخلال 3 سنوات تولى فيها ليبي تدريب الصين لم تكن هناك بصمة واضحة للمدرب الإيطالي، حيث وجد التنين نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وكاد أن يجد نفسه خارج تصفيات المونديال باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المنتخب السوري.

وفي هذه التصفيات قاد ليبي التنين في 4 مباريات رسمية فاز في 2 على جزر المالديف وجوام، وتعادل في واحدة مع الفلبين، وخسر واحدة أمام سوريا، ولكن عندما تولى لي تاي المهمة عقب استقالة ليبي فاز في 5 مباريات، وانتقم لخسارة منتخب بلاده من نسور قاسيون في الذهاب 2 - 1 بنتيجة أكبر بـ3 - 1 مساء أمس على استاد الشارقة في ختام مباريات المجموعة والجولة بشكل عام، ليتأهل التنين برفقة نسور قاسيون للمرحلة الثانية من تصفيات المونديال. وتغيرت طريقة أداء الصين كثيراً مع لي تاي حيث أصبح الفريق يقاتل في مبارياته من البداية حتى النهاية وهو ما كان ملاحظاً أمام سوريا، حيث استطاع من خلال اللاعب البديل تشانج يونينج أن يحرز الهدف الثالث والقاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وهي ميزة تتواجد في التنين مع المدرب لي تاي.

قدم اللاعبون الصينيون مستوى مميز وأثبت وو لي مهاجم إسبانيول الإسباني أنه اللاعب الرئيسي والقادر على قلب الموازين من خلاله أدائه المتميز.

وكان المنتخب الصيني قد ضمن التأهل قبل المباراة ضد سوريا بخمس دقائق فقط، بعد خسارة المنتخب الأردني من إستراليا، والحل الوحيد لإبعاد الصين عن عدم التأهل هو خسارته بـ8 أهداف نظيفة من سوريا وهو أمر مستبعد نسبياً، ودخل الفريق الصيني المباراة بشكل جيد وأنهى اللقاء كذلك بطريقة مثالية، ليغادر الفريق الشارقة فرحاً بما حققه من نتائج أعادت إليه الثقة من جديد.

وخلال مشوار التنين الحالي كانت هناك الكثير من المحطات الصعبة، حيث بدأ مشواره في 10 سبتمبر 2019، بعد إشراك اللاعبين المجنسين لأول مرة في تاريخ الصين مع وجود المدرب الإيطالي ليبي وفاز على جزر المالديف 5-0 خارج ملعبه ثم في 10 أكتوبر 2019 على جوام 7-0، ثم كانت الصدمة الأولى بالتعادل مع الفلبين 0 - 0 في 15 أكتوبر، وفي 14 نوفمبر الماضي كانت اللطمة الأكبر بالهزيمة من سوريا 1 - 2، ليقدم المدرب الإيطالي استقالته وبعد خمسة أيام، فازت سوريا 1-0 على الفلبين، لتصل للنقطة 15 نقطة من خمس مباريات، ليبدأ التنين في كيفية الحفاظ على الوصافة بأكبر عدد من النقاط.

في بداية عام 2020، أصبح لي تي مدرباً لمنتخب الصين وبسبب كورونا تم تأجيل التصفيات لمدة عام كامل، ولم يخض التنين خلال تلك الفترة أي مباراة، وكان مقرراً إقامة المباريات مجمعة في سوتشو بالصين في الفترة من 30 مايو إلى 15 يونيو 2021، وفازت الصين على جوام 7 - 0، وبعدها انتقلت المباريات إلى الشارقة ليخضع التنين إلى اختبار قوي تحت درجات حرارة مرتفعة، وبدأ مشواره بالشارقة بالفوز على الفلبين 2- 0، ثم 5-0 على جزر المالديف، وفي الجولة الأخيرة الفوز على سوريا 3 - 1.