لوف يحمل «الاختراق» مسؤولية الفشل أمام فرنسا

ميونيخ (د ب أ)

رفض يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إلقاء اللوم على لاعبه ماتس هوملز في الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره الفرنسي صفر / 1 مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدف وحيد سجله هوملز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 20، وقد شهدت المباراة عدم احتساب هدفين لبول بوجبا وكريم بنزيمة نجمي المنتخب الفرنسي بداعي التسلل.

وقال لوف عقب المباراة إنها كانت مباراة صعبة اتسمت بالندية، لكنها حسمت بهدف عكسي، وأضاف أنه لا يفترض إلقاء اللوم على هوملز، مؤكداً أن ما حدث كان "سوء حظ".

وتابع لوف أنه شعر بأن فريقه افتقد القوة المطلوبة للاختراق في الثلث الأخير من الملعب.

ويواجه المنتخب الألماني ومدربه يواخيم لوف ضغوطاً قبل المباراة الثانية المقررة يوم السبت المقبل أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب، والذي استهل مشواره في البطولة أمس بالفوز على منتخب المجر 3 / صفر.

فيما أبدى ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، سعادة بالغة بالفوز، وقال ديشامب في تصريحات لشبكة "إم 6" التليفزيونية: قدمنا مباراة رائعة أمام فريق جيد للغاية، كنت أعرف أن لاعبينا سيكونوا مستعدين ومتأهبين لخوض الصراع.

وأسكن كريم بنزيمة الكرة في شباك المنتخب الألماني لكنها لم تحتسب هدفاً بداعي تسلل كيليان مبابي لدى تمرير الكرة، كما شهدت المباراة هدفاً ألغي للنجم الفرنسي بول بوجبا بداعي التسلل أيضاً.

وذكر ديشامب: لم نكن بعيدين عن تسجيل الهدف الثاني الذي يؤمن فوزنا، لكننا لم نعان أيضاً بشكل كبير في الشوط الثاني."

ومن ناحيته، قال النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: كان من المهم أن نبدأ مشوارنا في البطولة بانتصار، كنا في مواجهة ألمانيا، وقد جعلوا الأمور صعبة بالنسبة لنا.