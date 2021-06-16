صراع الأرقام القياسية يشتعل بين «الدون» و«البرغوث»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يتواصل صراع الأرقام القياسية بين النجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، إذ نجح «البرغوث» - بالهدف الذي سجله في مرمى منتخب تشيلي من ركلة حرة مباشرة، خلال بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل- في أن يتفوق على «الدون» بفارق هدف واحد، فيما يتعلق بالأهداف المسجلة من ركلات حرة مباشرة، وأصبح رصيد ميسي 57هدفاً في مقابل 56هدفاً لرونالدو.

وسجل ميسي 20هدفاً من هذه الركلات خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة فقط، كما أنه سجل 50 هدفاً منها مع فريقه برشلونة، بينما سجل الأهداف السبعة الأخرى مع منتخب الأرجنتين.

أما رونالدو فقد سجل 32هدفاً من ركلات حرة مباشرة مع ناديه السابق ريال مدريد، بينما سجل 13هدفاً منها مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، وهدفاً واحداً مع ناديه الحالي يوفينتوس، وعشرة أهداف مع منتخب بلاده. وتزداد فرصة كل من رونالدو وميسي لزيادة عدد الأهداف من ركلات حرة مباشرة، حيث يخوض كل منهما بطولة كبرى في الوقت الحالي، وهما بطولتا «يورو 2020» و«كوبا أميركا» على الترتيب.

ويقترب ليونيل ميسي من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من ركلات حرة مباشرة، والمسجل باسم مواطنه الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي يبلغ رصيده 62 هدفاً من هذه الركلات. يذكر في هذا الصدد أن نسبة الأهداف التي سجلها ميسي من ركلات حرة مباشرة، من أجمالي عدد أهدافه (745 هدفاً) تبلغ 6و7% فقط.

وفي سياق مختلف، أصبح رونالدو أول لاعب يشارك في 5 نسخ من بطولة كأس الأمم الأوروبية «اليورو»، حيث شارك أعوام 2004و2008 و2012 و2016، والبطولة الحالية 2020.

كما تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 11 هدفاً بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب المجر في المباراة الافتتاحية للفريق، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده 3/صفر، ليتفوق بذلك على النجم الفرنسي المخضرم ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف.

وأصبح رونالدو أيضاً أكبر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة باليورو، إذ سجل هدفيه في مرمى المجر وعمره 36سنة و130يوماً، ليحطم بذلك رقم اللاعب القياسي المسجل باسم النجم الأوكراني اندريه تشيفيتشينكو (35سنة و256يوماً).