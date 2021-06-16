هذه «خطة» أنشيلوتي لمواجهة إصابات لاعبي الريال !

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني الجديد لفريق ريال مدريد لا يرغب في إضاعة الوقت ويركز من الآن على التخطيط للموسم الجديد، بوضع خطة إعداد تستهدف الارتفاع بلياقة اللاعبين، تجنباً لتعرضهم للإصابات. وتبدأ فترة الإعداد 5 يوليو القادم وقرر الجهاز الفني مضاعفة الحصص التدريبية من أجل تجهيز اللاعبين وتحسين أدائهم ورفع معدلات لياقتهم، حتى يقلل من مخاطر إصاباتهم التي كانت سبباً جوهرياً في تراجع مستوى الفريق في الموسم المنتهي.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها أن خطة أنشيلوتي تقوم على أساس بسيط يستند إلى حقيقة أنه كلما كانت فترة الإعداد مكثفة وتتناسب مع معدلات الأداء المثلى، قل تردد اللاعبين على قاعات العلاج من الإصابات.

وتهدف هذه الخطة التي وصفها أنشيلوتي بأنها مضمونة النجاح، إلى استخراج أفضل ما عند كل لاعب، قبل أن ينطلق الموسم الجديد، حتى يمكنهم القتال في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.

وقالت الصحيفة: إن هذه الخطة مهمة جداً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الملكي، من جراء جائحة كورونا، إذ إنه سيكون من الصعب إدخال تغييرات كثيرة على الفريق، وبالتالي سيكون التركيزعلى العناصر الموجودة فعلاً، ومحاولة استخراج أفضل ما لديها.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطة ستكون ملزمة للجميع ولا مجال فيها للاعتذار أو المجاملة، وسيكون كل لاعب مطالباً بأن يصل إلى أقصى معدل لياقة كرياضي، وما يترتب على ذلك من آثار معنوية ونفسية تزيد من طموحات كل اللاعبين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول بأن هناك اتجاهاً لفرض مراقبة يومية على كل اللاعبين في إطار هذه الخطة