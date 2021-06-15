منافسة بين الإمارات و العراق على «الثالث» في قرعة تصفيات المونديال

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي سيعتمد على تصنيف «الفيفا» المتوقع صدوره 18 يونيو الجاري، لتحديد فئات المنتخبات ال12 المتأهلة للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، قبل إجراء مراسم القرعة يوم 24 الجاري.

وتفيد المصادر الآسيوية منافسة منتخبنا الوطني على التصنيف الثالث مع المنتخب العراقي، وهو ما سيحسمه تصنيف الفيفا في يونيو المقبل بالنسبة للمنتخبات الآسيوية، ووفق آخر تصنيف يقبع منتخبنا حالياً في الترتيب الثامن قارياً، وبالتالي سيكون في الفئة الرابعة للقرعة، بينما سيكون في الفئة الثالثة منتخبي العراق والسعودية.

وسيكون صدارة المجموعتين الأولى والثانية ، لمتصدري التصنيف اليابان وإيران بينما سيكون منتخبات التصنيف الثاني هم كوريا الجنوبية وأستراليا، ومنتخبات التصنيف الثالث سيكون للسعودية، والأقرب العراق، ثم منتخبنا في التصنيف الرابع، مع الصين، وباقي المتأهلون في التصنيف الخامس والسادس