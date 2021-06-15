حلم المونديال.. «الأبيض» صدارة وتأهل بجدارة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على فيتنام 3-2، ليخطف صدارة المجموعة السادسة، بعد أن رفع رصيده للنقطة 18، ليتأهل للدور الحاسم والأخير من التصفيات ويستكمل حلم المونديال.

سجل أهداف «الأبيض» علي سالمين في الدقيقة 32 وعلي مبخوت عند الدقيقة 40 ومحمود خميس في الدقيقة 51. وجاءت المباراة أكثر من رائعة من منتخبنا على المستوى الفني والتكتيكي، حيث نجح الهولندي فان مارفيك في التعامل ببراعة مع قوة فيتنام، وتألق جميع لاعبي المنتخب خاصة عبد الله رمضان الذي صنع الهدفين الأول والثاني، وكذلك علي سالمين الذي سجل هدف التقدم الأول ببراعة واقتدار، وماجد حسن الذي كان بمثابة ضابط إيقاع الوسط وهو ما أعطى الحرية لعبد الله رمضان في التقدم والإبداع بصناعة هدفين.

أنهى «الأبيض» الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن منتخبنا سيدخل الحصة الثانية مدافعاً إلا أنه باغت الفيتناميين، وسجل هدفاً ثالثاً وحافظ على احتفاظه بالكرة وعدم التراجع مبكراً للدفاع مما أعطى لاعبينا الأفضلية على طول الخط.

وتصدى دفاع «الأبيض» للهجمات الفيتنامية ببراعة فيما عدا هجمة الهدف الأول الذي سجله تين لي عند الدقيقة 84 وخطأ التمرير من علي خصيف الذي تسبب في الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز مستحق وصعود بجدارة للدور الحاسم ليعود الأبيض لكبار القارة الصفراء بجدارة وبراعة، بعد مشوار كانت بدايته صعبة إلا أن نهايته كانت سعيدة بعد أن حقق منتخبنا العلامة الكاملة في المباريات الأربع، ليحصد 12 نقطة كاملة يعتلي بها صدارة المجموعة مع المدرب المخضرم مارفيك، ووسط حضور جماهيري رائع على ملعب زعبيل بنادي الوصل لتعيش جماهير الإمارات فرحة كبيرة وليلة بيضاء من ليالي الماضي الجميل.