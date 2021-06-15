المالديف يُحبط «الكلاب الضالة»

علي معالي (الشارقة)

تعادل منتخب الفلبين مع المالديف 1-1 في ختام مباريات المجموعة الأولى التي جرت على استاد الشارقة، ليضرب المالديف التوقعات التي سبقت المباراة، والتي كانت تمنح التفوق لصالح «الكلاب الضالة» بنسبة 69.12% مقابل 25.74%، ولكن منتخب «الجزر» استطاع أن يقدم مباراة متميزة وسيطر على 55% من الشوط الأول مقابل 45% للفلبين، ونسبة الاستحواذ النهائية في المباراة كانت لصالح المالديف بنسبة 51% مقابل 49%.

بدأ منتخب «الكلاب الضالة» بالتهديف في الدقيقة 19 عن طريق أنجيل جيرادو، وتعادل للمالديف فيصل فازير في الدقيقة 25، وكانت المباريات السابقة لمنتخب الفلبين شهدت خسارته أمام سوريا 2-5 قبل أن يفوز على جوام 4-1 ويتعادل مع الصين 0-0 ثم فاز على المالديف 2-1 وخسر أمام سوريا 0-1 وأمام الصين 0-2 وفاز على جوام 3-0.

في المقابل فاز منتخب المالديف على جوام 1-0 ثم خسر أمام الصين 0-5 وأمام سوريا 1-2 وأمام الفلبين 1-2، قبل أن يفوز على غوام 3-1 ويخسر أمام سوريا 0-4 وأمام الصين 0-5.

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة كاملة من سبع مباريات، مقابل 16 نقطة للصين و11 للفلبين و7 للمالديف وبدون رصيد من النقاط لمصلحة جوام.

وضمن المنتخب السوري الفوز بصدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب الصين تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني. ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.