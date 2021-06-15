مانشيني يتوقع المزيد من «الآزوري»

روما (رويترز)

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن فريقه «الممتاز» أمامه مساحة للتحسن قبل مباراته الثانية في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام سويسرا غداً «الأربعاء» رغم البداية المثالية في المباراة الافتتاحية أمام تركيا يوم الجمعة الماضي.

ومددت إيطاليا سجلها الخالي من الهزيمة إلى 28 مباراة متتالية، متأخرة بمباراتين عن رقم منتخب إيطاليا القياسي الذي سجله قبل نحو مئة عام، بالفوز 3-0 على تركيا يوم الجمعة في الملعب الأولمبي في روما مما دفع الكثيرين إلى ترشيح فريق المدرب مانشيني لإحراز اللقب.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: مباراة تركيا كانت صعبة. لكن حين سجلنا فتح المنافس خطوطه، يتعين علينا الفوز بالمباراة التالية وربما التي تليها أيضاً، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، وأثق أن هذا الفريق الممتاز أمامه مساحة للتحسن، إذا قالت شركات المراهنات الإنجليزية إن إيطاليا مرشحة للقب فإننا سنقبل هذا الترشيح لأنه صحيح لكن البطولة لا تزال طويلة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا.

وفي حال الفوز على سويسرا ستصبح إيطاليا أول فريق يبلغ أدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا قبل مباراة واحدة من نهاية المجموعة الأولى. لكن إيطاليا فازت بأول مباراتين لها في مناسبتين فقط في تسع مشاركات سابقة في بطولة أوروبا في 2000 و2016 ولا يستهين مانشيني بسويسرا.

