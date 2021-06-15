مدرب روسيا يرحب بالانتقادات بعد «العرض المتواضع»!

سان بطرسبرج (رويترز)

قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب روسيا، إن فريقه استحق التعرض لانتقادات بعد العرض المتواضع أمام بلجيكا في مباراته الأولى ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، لكنه أكد أن الاستعدادات تسير بشكل جيد قبل مواجهة فنلندا المقبلة.

وخسر منتخب روسيا 0-3 أمام بلجيكا يوم السبت على أرضها في ملعب سان بطرسبرج، وتعرضت لانتقادات حادة من المشجعين والنقاد، وأوضحت المباراة الفارق الضخم في المهارة والموهبة مع بلجيكا صاحبة المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا».

وعانى خط دفاع روسيا تحت الضغط أمام هجوم بلجيكا القوي، ليثير الشكوك حول آمال الفريق في اجتياز منافسات دور المجموعات لأول مرة منذ 2008 مع اللعب في المجموعة الثانية مع فنلندا والدنمارك أيضاً.

وقال تشيرتشيسوف للصحفيين قبل يوم واحد من مواجهة روسيا على أرضها في سان بطرسبرج أمام فنلندا: الانتقادات مستحقة، لقد تعافينا من المباراة الأولى، الآن نحن نستعد بشكل مختلف.

وتشارك فنلندا في بطولة كبرى لأول مرة وفازت في الجولة الافتتاحية 1 - 0 على الدنمارك في مباراة انصب التركيز فيها على إصابة صانع اللعب كريستيان إريكسن وفقدان وعيه داخل الملعب. وقال تشيرتشيسوف: فنلندا ليست سهلة، ولقد أظهرت ذلك بالفعل.

