بيدري: «يورو» حلم كل طفل!

برلين (د ب أ)

أكد بيدري، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم، أنه كان سعيداً بخوض أول مباراة في بطولة أمم أوروبا، وأعرب عن ثقته في أن الفريق سيتحسن بعد أن تعادل مع المنتخب السويدي سلبياً.

وقال بيدري في مؤتمر صحفي: قبل عام لم أكن أتخيل التواجد هنا، إنه حلم لكل طفل، وأكثر من ذلك كلاعب أساسي في أول مباراة للمنتخب في يورو 2020.

وأصبح لاعب برشلونة أصغر لاعب إسباني يشارك في بطولات أمم أوروبا، حيث شارك وهو يبلغ 18 عاماً و201 يوم أمس «الاثنين» في إشبيلية.

وأهدر المنتخب الإسباني العديد من الفرص هناك، وكان «محظوظاً» وفقاً لبيدري، لأن المنتخب السويدي أيضاً أهدر فرصة واضحة للتسجيل، ورغم ذلك فإن الفريق الإسباني هيمن على المباراة من بدايتها لنهايتها.

وقال اللاعب: نحن إسبانيا ويجب علينا أن نفوز دائماً، لأننا أحد المنتخبات المرشحة بقوة لنيل اللقب، يجب أن نصنع فرصاً مثلما فعلنا أمام السويد، متأكد من الأهداف ستأتي وسنحقق النقاط الثلاث.