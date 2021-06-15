فيتنام.. محاربو النجوم الذهبية!

سلطان آل علي (دبي)

يلتقي منتخب الإمارات نظيره منتخب فيتنام مساء الأربعاء على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في مواجهة حاسمة لحجز مقعد مباشر للتأهل للدور الأخير في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحتل «الأبيض» وصافة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين خلف فيتنام المتصدر.

ويعود تاريخ كرة القدم في فيتنام إلى عصر الاستعمار الفرنسي لتلك المنطقة حيث بدأت اللعبة في الانتشار قبل أن يحدث الاستقلال ومن ثم انقسام الجمهورية الفيتنامية إلى قسمين الجنوب والشمال في 1954 وليمثلهما منتخبين مختلفين. لم يكن منتخب شمال فيتنام حاضراً على الصعيد التنافسي، ولم يصبح عضواً لا في الاتحاد الدولي ولا الآسيوي لكرة القدم، في المقابل شكل منتخب جنوب فيتنام قوة كبيرة بعدما شارك في كأس آسيا 1956 و،1960 وحصل على المركز الرابع في النسختين، علاوةً على تحقيقه لقب أول نسخة لألعاب جنوب شرق آسيا في 1959، ومشاركته في تصفيات كأس العالم 1974.

الحرب الأهلية أطاحت بالمحارب!

لعبت الحرب الأهلية دوراً أساسياً في الإطاحة بقوة منتخب جنوب فيتنام الذي تسيد جنوب شرق آسيا وحضر بصورة جيدة في القارة كقوة لا يستهان بها، قبل اتحاد القسمين الجنوبي والشمالي في العام 1976. ولم ترى الكرة الفيتنامية بارقة النور والأمل إلّا في بداية التسعينات حينما تم تشكيل اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة، وخاض منتخب فيتنام أول مباراة دولية في 1991 ضد الفلبين، وشارك المنتخب بعدها في تصفيات كأس العالم 1994 و1998 و2006 وفشل في تحقيق النتائج المطلوبة. وحصل منتخب فيتنام في تصفيات كأس العالم 2002 بمحصلة مرضية بعدما حصد 10 نقاط، ولم يخسر سوى مباراتين أمام المنتخب السعودي، من أصل 6 مباريات ضمن المجموعة الي ضمت جانبه والسعودية، منغوليا وبنغلاديش.

النهضة الأولى

مثلت الاستضافة المشتركة لكأس آسيا 2007 شرارة النهضة الأولى لكرة فيتنام حيث حقق المنتخب مفاجأة كبيرة بالفوز على الإمارات بنتيجة 2-0، والتعادل مع قطر 1-1، قبل الخسارة من اليابان 4-1، ليصل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 47 عاماً قبل خروج على يد العراق بالخسارة 0-2 ليكمل الأخير مشواره في البطولة ويتوج باللقب.

ومنحت كأس آسيا 2007، دفعة معنوية كبيرة للكرة الفيتنامية التي استمرت وصولاً لتحقيق المنتخب بطولة جنوب شرق آسيا لأول مرة في تاريخه في 2008 وعلى حساب تايلاند وهو أول انجاز للمنتخب بعد الاتحاد.

وعاد المنتخب الفيتنامي للتراجع بعد لقب 2008، وفشل في التأهل لكأس آسيا 2011 و2015 والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018، علاوةً على فشله على صعيد البطولات الإقليمية التي لم يحقق فيها نتائج جيدة.

العهد الجديد

أمل الذهب تعاقد الاتحاد الفيتنامي في العام 2017 مع المدرب الكوري الجنوبي بارك هانج سيو ليقود المنتخب الأول والشباب وحتى الأولمبي، بعدما كان بارك مساعداً للمدرب الكبير هيدنيك مع كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002. ولاقى التعاقد مع بارك سيو الكثير من السخرية والتشاؤم بقدرات المدرب الذي لم يدرب خارج كوريا إطلاقاً واقتصرت تجاربه مع الأندية، بيد أن هذا الانطباع تغير تماماً بعد تأهل فيتنام لكأس آسيا 2019 وهي المرة الأولى منذ 2007 في نسخة الاستضافة.

وحقق فيتنام تحت قيادة بارك سيو انجازاً كبيراً في كأس آسيا للشباب 2018 حيث تأهل من مجموعة تضم استراليا وكوريا الجنوبية وأقصى العراق وقطر قبل أن يخسر النهائي لصالح أوزباكستان في الشوط الإضافي بنتيجة 2-1. ووصل المنتخب الفيتنامي في الألعاب الآسيوية إلى الدور نصف النهائي وخرج على يد كوريا الجنوبية وحقق المركز الرابع بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الإمارات، كما حقق بطولة جنوب شرق آسيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى بعد 10 سنوات من الانتظار في 2018.

ودخل المدرب الكوري كأس آسيا 2019 بأصغر تشكيلة في المسابقة معظمها من فريق الشباب الذي حقق الإنجازات المذكورة سلفاً، ووصل إلى ربع النهائي كمفاجأة البطولة حيث احتفل الشعب الفيتنامي في الشوارع بهذا الانجاز التاريخي لهم وخرج من اليابان بنتيجة 1-0 من ركلة جزاء. تايلاند.

المنافس الأول

يعد منتخب تايلاند هو منافس فيتنام التاريخي الأول حيث تقابلوا في كل المسابقات القارية والإقليمية. ويتفوق فيتنام بتاريخ المواجهات حيث تقابلوا في 47 مواجهة وفاز فيتنام في 22 وتعادل 6 وخسر 22. والجدير بالذكر أنه منذ اتحاد فيتنام كانت الأرقام عكسية حيث تسيد منتخب تايلاند وخسر فيتنام 15 مواجهة وتعادل في 6 وفاز في 3 فقط.