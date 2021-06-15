الترجي يستعد للأهلي المصري في «الغابات»

منير رحومة (دبي)

اختار الترجي التونسي الاستعداد لمباراته مع الأهلي المصري، ضمن الدوي نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام السبت المقبل باستاد رادس بتونس، في معسكر داخل الغابات، بعيداً عن أجواء العاصمة، وملاحقة الجماهير وسائل الإعلام.

وفضل الجهاز الفني الدخول في مرحلة التركيز للمواجهة الصعبة التي تنتظره أمام حامل لقب البطولة الأفريقية في معسكر بالشمال الغربي التونسي المعروف بغاباته وجباله الوعرة، بهدف إتمام برنامج التحضيرات في أفضل الظروف.

ودشن الأحمر والأصفر تدريباته مساء أمس بانضمام اللاعبين الدوليين الحارس معز بن شريفية، ومحمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى الجزائري عبدالقادر بدران، حيث تتواصل التدريبات حتى الخميس المقبل موعد العودة إلى تونس العاصمة وإقامة التدريب الأخير مساء الجمعة على استاد رادس.

من جهة أخرى تصل بعثة الأهلي المصري مساء اليوم إلى تونس لخوض معسكر قصير، وضمان كل ظروف الراحة للاعبين قبل مواجهة السبت المقبل.

وأبدت جماهير الترجي التونسي تذمرها من تقليص عدد الجمهور المسموح به لدخول المباراة من 15 ألفاً إلى 5 آلاف فقط، علماً وأن عدد من المشجعين احتجوا صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر الحكومة التونسية للمطالة بترفيع العدد.