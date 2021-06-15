المطروشي يمثل «سباحة الإمارات» في أولمبياد طوكيو

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة مشاركة لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني يوسف المطروشي في دورة الألعاب الأولمبية 2020، رفقة النادي مروان حافظ، كما تقرر مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الخليجية بقطر خلال أغسطس المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان السماحي.

وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العام الحالي، بينما وافق على المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر أغسطس المقبل، والدورة العربية التي ستقام في أبوظبي أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه روزنامة البطولات، وكلف اللجنة الفنية بوضع خطة بطولات من أجل الوقوف على الحالة الفنية للسباحين بعد توقف كبير عن البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من أجل إعداد السباحين للمشاركة في البطولات الخارجية.

أضاف: المجلس وافق على المبادرة التي تقدم بها خليفة الكعبي المدير المالي للحد من ظاهرة الغرق، تحت عنوان: «صيفنا بلا غرق»، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشرطة دبي، والمجالس الرياضية، والمؤسسات، وسيتم الإعلان عنها والبدء فيها قريباً، لما لها من أهمية قصوى، كما اعتمد المجلس التقرير المالي والإداري واجتماع مجلس الإدارة السابق.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد إرسال مسودة لائحة النظام الأساسي التي أقرتها ورشة العمل التي أقيمت في اللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل الاطلاع عليها، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية بعد ذلك لاعتماد اللائحة.