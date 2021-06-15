8 منتخبات عربية تطارد «حلم» المونديال

معتز الشامي (دبي)

ربما ستكون المرة الأولى التي تشهد التصفيات المؤهلة لكأس العالم هذا الكم من التواجد العربي في غرب آسيا، حيث تشهد الجولة الأخيرة من التصفيات صراعاً شرساً من أجل مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويدخل منتخب الإمارات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات أمام نظيره الفيتنامي بطموحات عالية لحسم صدارة المجموعة السابعة، والحصول على مقعد مباشر بالمرحلة الثالثة والأخيرة لتصفيات المونديال، والمتوقع أن تشهد وجود بين 6 و8 منتخبات عربية في السباق النهائي. ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز فقط أمام فيتنام للتأهل المباشر لختام تصفيات المونديال، بينما أي نتيجة أخرى ستدخله في لعبة الحسابات على مقعد من بين المقاعد الخمس المخصصة لأفضل منتخبات صاحبة الترتيب الثاني بمجموعتها، والتي تتنافس عليها منتخبات عربية أخرى هي عمان والأردن ولبنان.

التصفيات الحالية مرشحة لرقم قياسي جديد ربما يكون غير مسبوق، وذلك بعدما شهدت تصفيات 2015-2018 الماضية تأهل 5 منتخبات عربية فقط هي الإمارات والسعودية وسوريا والعراق وقطر، ونجح خلالها «الأخضر» السعودي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويعتبر منتخب سوريا العربي الوحيد الذي حسم بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة للتصفيات وبات الأخضر السعودي قريباً من الحسم، ويلعب على الفوز أو التعادل أمام أوزبكستان إلى جانب منتخب العراق متصدر مجموعته بفارق نقطتين وسيلتقي إيران الوصيف مساء اليوم.

ويتوقع أن تشهد التصفيات الحالية تغييراً جديداً، حيث سيعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعاً مع فيفا عقب سحب قرعة المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل لدراسة إمكانية استمرار نظام البطولة المجمعة، كما هو مع إقامتها على 3 أو 4 مراحل، فيما يتوقع أن تمتد التصفيات حتى يونيو 2022.

