رودون يعيش فوق الغيوم مع «عصابة توتنهام»!

باكو (أ ف ب)

يرى قلب دفاع منتخب ويلز لكرة القدم جو رودون، أن العلاقة مع زميليه في توتنهام الإنجليزي جاريث بيل وبن ديفيس تجعله «أكثر ارتياحاً» على الصعيد الدولي، وذلك قبل مواجهة تركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أوروبا.

وفرض رودون (23 عاماً) نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب روبرت بايج، وقد خاض 15 مباراة دولية في صفوفه منذ بداياته عام 2019، لينضمّ إلى بيل وديفيس في توتنهام من نادي مسقط رأسه سوانسي في أكتوبر الماضي، وقد حظيت فيديوهات اللاعبين الثلاثة بكنية «عصابة ويلز» لدى جمهور نادي شمال لندن. قال رودون: «من المهم أن أكون مرتاحاً مع المجموعة بأكملها. تواجد جاريث وبن سيجعلني أكثر ارتياحاً، وأنا سعيد لذلك». وعن تواجده في فريق واحد يضم بيل، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام، بالإضافة إلى المتألق ديفيس، أضاف: «أعيش فوق الغيوم. هما لطيفان معي ونشكل فرقة متماسكة». قبل خمس سنوات، بلغت ويلز نصف نهائي المسابقة القارية في أول مشاركة لها، قبل خروجها أمام البرتغال التي أحرزت اللقب لاحقاً، وذلك في أول ظهور لها في بطولة كبرى منذ العام 1958.

يتحدّث رودون عن تجربة بلاده الأخيرة في فرنسا: «كنت مشجعاً، شاهدت المباريات مع عائلتي وأصدقائي. ذهبت إلى بعض مناطق المشجعين في سوانسي، كانت تجربة لا تصدّق، وآمل أن أشارك في صناعة بعض الذكريات في البطولة الحالية».