«منتخبات كرة اليد» تفتح ملف البطولة الآسيوية

دبي (وام)

فتحت لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد ملف المشاركات الدولية للمنتخب الأول بعد تحديث أجندة بطولات الاتحاد الآسيوي، وإعلانه عن الموعد الجديد لبطولة آسيا التي ستقام في يناير المقبل بإيران. وذلك بعد فترة طويلة تزيد عن 15 شهراً من تجميد الأنشطة القارية للعبة كرة اليد، وعلى ضوء تلك المستجدات بدأت اللجنة على الفور في وضع تصوراتها لبرنامج الإعداد للمنتخب، وقامت بتعيين إداري ومدرب مساعد للمدير الفني للمنتخب.

وأكد عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن الشهر الجاري سيشهد الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب، وأن كل الخيارات مطروحة بشأنه، حيث إنه من الوارد أن يكون عربياً من أصحاب الخبرة الطويلة والتاريخ الدولي المشرف والإنجازات، أو أن يكون أوروبياً من الكفاءات المشهود لها، خاصة أن الاتحاد تلقى عدداً من السير الذاتية لعدد من المدربين، ومن المنتظر أن يتم حسم أمر المدير الفني قبل نهاية يونيو الجاري.

وأضاف الكعبي أنه في الفترة الماضية لم تكن الرؤية واضحة للاتحاد الآسيوي عندما قام بتجميد بطولاته، وهو الأمر الذي أربك برامج الإعداد في كل الاتحادات الوطنية، ولكن بمجرد تلقينا للمخاطبة الخاصة بالبطولة الآسيوية، تحركنا سريعاً، لأنها مؤهلة لكأس العالم ببولندا 2022، وتكتسب قيمة مضافة خاصة بعد أن زادت عدد مقاعد آسيا في كأس العالم إلى 5 مقاعد، بعد أن كانت 4 مقاعد، مع العلم بأن الإمارات كانت قد حققت المركز الخامس آسيوياً في البطولة الأخيرة، وكانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل، ولهذا فإننا مهتمين جداً بتجهيز المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية في شهر يناير 2022 بطموحات كبيرة في التأهل، وبدأنا بالفعل في مخاطبة الجهات المختصة لأخذ موافقاتها من أجل المشاركة فيها، بالتوازي مع ترتيب أوراق المنتخب واعتماد برنامج إعداده.

وعن الموعد المتوقع لتجمع المنتخب الوطني الأول وبدء برنامج الإعداد، أوضح الكعبي أن التجمع الأول للمنتخب الوطني من المرجح أن يكون في شهر أغسطس بعد التشاور مع مسؤولي مجلس الإدارة، وستسير الأمور بشكل تدريجي في التجمعات التالية حتى يصل المنتخب على أعلى مستوى له قبل انطلاق البطولة الآسيوية.

وفيما يخص أجندة مسابقات الموسم المقبل ذكر الكعبي أنها ستبدأ بلقاء السوبر الذي سيجمع بين الشارقة والجزيرة المرجح له أن يكون في شهر سبتمبر، وبالنسبة للسوبر الإماراتي - البحريني، فإن المناقشات بشأنه ما زالت مستمرة، ولكنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان سيقام هذا العام أم لا.