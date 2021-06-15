«لورد نورث» يتصدر ترشيحات اليوم الثاني لرويال أسكوت

يسعى الجواد «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للدفاع عن لقبه في سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، بمضمار أسكوت العريق بإنجلترا، في ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول.

ويواجه ابن «دباوي» بإشراف جون وثادي جوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري، ستة خيول قوية تبرز منها النجمة «لوف» الفائزة بثلاثة ألقاب رفيعة، بينها الألف جينيز البريطاني، ويمثل الإمارات أيضاً في السباق «ديزرت انكاونتر» لعبد الله المنصوري، و«سانجاريوس» و«آرموري».

ويتطلع مهرا الثلاث سنوات لجودلفين «كيماري»، و«لو أوف ذا سي» للارتقاء إلى مستوى أعلى ومسافة أطول بسباق كوينز فاز للفئة الثانية على مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل في ثاني أشواط الحفل. وستكون المشاركة الأولى للجواد «كيماري» في السباقات المصنفة بعد أن حقق في ظهوره الأول فوزاً قوياً وبكل سهولة بفارق ستة أطوال، أما «لو أوف ذا سي» فسبق له الفوز في أول مشاركتين من العام 2021.

ويمثل الإمارات في سباق كوين فيز أيضاً «جولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث يسعى ابن «جولدن هورن» لتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا العام، في أول مشاركة له على مستوى السباقات المصنفة.

ويشهد سباق دوك أوف كيمبريدج للفئة الثانية لمسافة الميل للمهرات والأفراس، مشاركة المهرة «فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة أندريه أتزيني وإشراف روجر فاريان.

وحققت ابنة «دباوي» فوزين في بداية مسيرتها، كما حققت المركز الثاني في آخر مشاركة لها في سباق سنو دروب فيليز ستيكس (ليستد) بمضمار كيمبتون في أبريل الماضي. ولكن المشاركة الأكبر لخيول الإمارات خلال حفل اليوم الثاني ستكون في سباق ذا رويال هنت كب لمسافة الميل، حيث يدفع جودلفين باثنين من الخيول القوية سبق لهما تقديم أداء جيد في ميدان العام الماضي، وهما «ايسترن وورلد» و«ريال وورلد». ويمثل الخيول الإماراتية في الشوط كل من «ايرش آدمايرال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«حقيقي» بشعار الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ميداني» بشعار شادويل، بجانب المرشح «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.