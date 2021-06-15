«الثقة للمعاقين» يناقش الخطط التشغيلية والمشاركات الخارجية

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين البرامج والأنشطة المستقبلية والخطط التشغيلية للجان النادي المختلفة ومقترح الموازنة العامة للنادي، وكذلك أهم المشاركات الخارجية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، ومشاركة كلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله إبراهيم بن نصار المدير المالي، والمستشار حميد علي العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وبدرية عبيد سلمان السويدي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ومريم علي عبدالله الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وحيدر طالب أربيع مدير مكتب الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية.

استهل الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم خلال الفترة السابقة، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به اللجان المختلفة للنادي في المساهمة بالعودة التدريجية لكافة الأنشطة والفعاليات، مؤكداً بأن جميع اللجان تمارس خططها، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق برامج تشغيلية بتوقيتات زمنية محددة.

استعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، والتعرف على استعدادات الفرق المختلفة بالنادي للمشاركة في البطولات المحلية والدولية القادمة، كما استعرض المجلس تقريراً مفصلاً عن أهم أعمال لجنة التسويق والاستثمار،

واستعرض المجلس تقارير لجان الإعلام والاتصال والأنشطة الثقافية والمجتمعية، كما تم عرض أهم إنجازات اللجنة الاجتماعية وأنشطة فرع الفتيات. كما اطلع المجلس على تقرير عن أهم أعمال مكتب الاتحاد العالمي للمعاقين، واختتم الاجتماع باستعراض مقترح الموازنة العامة للنادي والمكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين ومكتب الشارقة صديقة للمعاقين للعام 2022.