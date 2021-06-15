مدرب الأرجنتين: في هذا الملعب لا يمكنك أن تلعب كرة قدم!

ريو دي جانيرو (د ب أ)

قال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن مشوار فريقه في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) في نسخة العام الجاري ما زال طويلاً.وجاءت تصريحات سكالوني، التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني للعبة، عقب تعادل فريقه 1/ 1 أمام تشيلي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها البرازيل.

وأوضح سكالوني: «خلال المباراة، لم نكن موفقين في مرتين، إحداهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي في الحصول على ركلة جزاء، ابتداء من ذلك أصبحت المباراة صعبة». وأضاف: «لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل، لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كرة القدم، حالة أرضية الملعب كانت سيئة»، وأوضح سكالوني: الفريق خلق العديد من الفرص في ملعب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة القدم. وتابع: سنكون قلقين إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل، الشيء المهم هو أن نفعل ذلك، كان لدينا العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن هادئون بخصوص ذلك. وواصل سكالوني: لدينا الكثير من الأخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة والفريق لديه الثقة، واختتم مدرب المنتخب الأرجنتيني تصريحاته قائلاً:«نحن نستحق الفوز، لكن في النهاية حصلنا على نقطة التعادل، على كل حال إنها فقط البداية في بطولة صعبة للغاية»، ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات باراجواي وأوروجواي وتشيلي وبوليفيا.