شباب الأهلي يتحفظ على قرار اتحاد اليد

دبي (الاتحاد)

تحفظت إدارة نادي شباب الأهلي على قرار اتحاد اليد بشأن تأجيل تتويج الفريق الأول لكرة اليد بكأس الإمارات للرجال إلى بداية الموسم المقبل، على هامش بطولة كأس السوبر والتي تجمع بين الشارقة والجزيرة.

وأكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لإدارة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، أن اتحاد اليد لم يخاطب النادي لتأجيل تتويجه بكأس الإمارات إلى بداية الموسم المقبل، وهو ما علمنا به من وسائل الإعلام عبر تصريح الأمين العام للاتحاد، ولكن إدارة النادي تتحفظ على هذا القرار، ومن حقنا أن يقوم وفد من اتحاد اللعبة بالحضور إلى النادي ومعه الكأس لتسليمه لنا، وهذا حق أصيل لنا لأن الفريق فاز بالكأس عن جدارة واستحقاق، وتغلب على العين والشارقة في الدور النهائي للبطولة، وقرار مركز التحكيم الرياضي رد الحق لأصحابه.

وأضاف: شباب الأهلي صاحب تاريخ عريق وبطولات، وقدم الكثير للمنتخب على مدار سنوات طويلة، ألا يستحق أن يقوم وفد من الاتحاد بزيارة النادي وتسليمه الكأس بدلاً من تأجيله للموسم المقبل خاصة أن التتويج بالكأس سيليه تكريم للاعبين والجهازين الفني والإداري؟ وهو ما يمثل حافزاً جديداً للموسم المقبل، بدلاً من الانتظار إلى بداية الموسم، وهو ما يفقد التتويج بريقه، كما أن قرار مركز التحكيم الرياضي الذي صدر لمصلحة فريقنا مر عليه أكثر من شهرين، ولم يتم تطبيقه كاملاً، وما نطلبه هو حق من حقوقنا.