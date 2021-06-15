«الإغلاق» يربك خطط معسكر «العنابي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أربكت خطط الإغلاق المفروضة في عدد من الدول الأوروبية خطط معسكر الوحدة المقرر اقامته ما بين الثالث والـ29 من يوليو المقبل، حيث لم تتحدد بعد الوجهة التي تحتضن المعسكر والتي تنحصر ما بين النمسا وألمانيا وصربيا، ولا يقتصر هذا الارتباك على «العنابي» وحده بل يمتد إلى معظم أندية دوري الخليج العربي، التي تسعى لإقامة معسكرات خارجية استعداداً للموسم الجديد.

من جهة أخرى يكتمل عقد لاعبو الوحدة الأجانب الاثنين المقبل، فيما سيكون التدشين الرسمي للبرازيلي جواو بيدرو الذي تم التعاقد معه لموسمين بعد موعد انتهاء إعارته من الظفرة إلى بني ياس أول يوليو المقبل، أما على صعيد استقطاب لاعبين جدد، فما زال النادي يبحث عن لاعب أجنبي وفقاً لتوصية الهولندي تين كات مدرب الفريق في الوسط الأيسر بجانب لاعب مواطن أخر بجانب عبد العزيز صنقور الصفقة المحلية الوحيدة، يجيد اللعب في الجهة اليسرى.

ويبدأ الوحدة تجمعه في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث يخضع جميع اللاعبين للفحص الطبي الروتيني الذي يسبق انطلاقة كل موسم، وتليه تدريبات تقوية العضلات حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي.

يذكر أن تقديم موعد بداية الموسم إلى 19 أغسطس سيكون فرصة جيدة للفريق للوصول إلى مرحلة متقدمة من الجهازية قبل مواجهة الشارقة الذي يستفيد من ذلك أيضاً، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.