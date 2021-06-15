ميسي: لم نكن هادئين.. لم نسيطر على الكرة !

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

سجّل ليونيل ميسي هدفاً جميلاً من ضربة حرّة ولكنه لم يكن كافياً لتجنيب الأرجنتين التعادل مع تشيلي 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم في ريو دي جانيرو، ومنح نجم برشلونة فريقه تقدماً مستحقاً بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة، لكن إدواردو فارجاس عادل لتشيلي مطلع الشوط الثاني، متابعاً ركلة جزاء لزميله أرتورو فيدال صدها الحارس إيميليانو مارتينيس.

وبرغم سيطرة الأرجنتين على مباراة اتسمت بالخشونة، تحسّر ميسي قائلاً: «لم نكن هادئين، لم نسيطر على الكرة»، لكن مدربه ليونيل سكالوني رأى الأمور بطريقة مختلفة «استحقنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا. بجميع الأحوال نحن في بداية بطولة صعبة كثيراً».

وقبل بداية المباراة ضمن المجموعة الأولى التي شهدت فوز الباراجواي على بوليفيا، تمّ تكريم أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا الذي توفي في نوفمبر الماضي عن 60 عاماً، إثر متاعب صحية، برغم أن مدرجات ملعب نلسون سانتوس في ريو دي جانيرو كانت خالية من الجماهير، بسبب القيود المفروضة لعدم تفشي فيروس كورونا.

وتم إنقاذ مصير البطولة في اللحظة الأخيرة، فبعد أن قرّر الاتحاد القاري (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية إقامة البطولة في البرازيل، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من أصل 11 لصالح إقامتها.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية الاثنين أن 31 من أعضاء البعثات المشاركة، من بينهم لاعبون ورسميون، جاءت نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا إيجابية يوم الأحد، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الأرجنتين تعادلت بالنتيجة عينها مع تشيلي قبل نحو عشرة أيام في تصفيات مونديال قطر 2022، عندما افتتحت التسجيل أيضاً عبر ميسي من ركلة جزاء، قبل معادلة أليكسيس سانشيس الغائب عن مباراة الاثنين بداعي إصابة عضلية.