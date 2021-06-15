باراجواي تنطلق بـ «قوة ثلاثية» في كوبا أميركا

جويانيا (د ب أ)

حقق منتخب باراجواي انطلاقة ناجحة في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) المقامة حالياً في البرازيل، وتغلب على منتخب بوليفيا 3/ 1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، افتتح إروين سافيدرا التسجيل لبوليفيا من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم حسم منتخب باراجواي المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أليخاندرو روميرو جامارا وأنخيل روميو (هدفان) خلال الشوط الثاني. وحصد منتخب باراجواي النقاط الثلاث للمباراة ليتصدر المجموعة الأولى التي شهدت تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره التشيلي 1/ 1.

وعلى ملعب «أولمبيكو بيدرو لوديفيكو» في جويانيا، تلقى منتخب باراجواي صدمة مبكرة، عندما حصل منتخب بوليفيا على ضربة جزاء بداعي تصدي سانتياو أرزامينديا بيده داخل منطقة الجزاء لكرة سددها دييجو بيخارانو لاعب خط وسط بوليفيا. واتخذ الحكم القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وتقدم سافيدرا لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلاً منها هدف التقدم 1/ صفر لبوليفيا.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، طرد خاومي كويلار من صفوف منتخب بوليفيا إثر حصوله على الإنذار الثاني، وجاء رد منتخب باراجواي في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 62 عن طريق جامارا الذي سدد كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل شباك الحارس روبن كوردانو.

وسجل أنخيل روميو الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 65، حيث تلقى البديل كارلوس جونزاليس كرة عالية سددها برأسه وتصدى لها الحارس بصعوبة، لكنها سقطت لينقض عليها روميو ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 80، أضاف روميو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، حيث مرر جابرييل أفالوس عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وصوب روميو الكرة ببراعة إلى داخل الشباك، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد، لتنتهي المباراة بفوز باراجواي 3/ 1.