جون بارنز: ليفربول ليس بحاجة إلى هالاند !

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الإنجليزي المخضرم جون بارنز أسطورة ليفربول، إن الريدز لديهم ما يكفي من اللاعبين في جميع الخطوط وليسوا بحاجة إلى التعاقد مع نجوم جدد، وأضاف في تصريحات لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أنه لا يتوقع دخول ليفربول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة «الميركاتو الصيفي»، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، ليس بحاجة إلى التعاقد مع الشاب النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند لتعزيز خط الهجوم، إلا في حالة واحدة فقط وهى رحيل أحد المهاجمين الأساسيين في الفريق (محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو).

وتابع بارنز القائد الأسبق لمنتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي، قائلاً: لن يجري ليفربول تعاقدات جديدة هذا الصيف، لأنه أصبح لديه ما يكفي من اللاعبين في مختلف خطوط الفريق.. فعودة فيرجيل فان دايك ستكون بمثابة تعاقد جديد، بل وتم التعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتيه ليلعب بجواره، وهناك جويل ماتيب وجوي جوميز وسيكتمل خط الدفاع بعودتهما، ونفس الشيء بالنسبة لوسط الملعب، طالما أنه يحتفظ بلاعبيه الأساسيين الذين سيعود بعضهم من الإصابة قريباً مثل هندرسون وكيتا.. أما عن خط الهجوم أوالوسط الهجومي، فبخلاف صلاح وماني وفيرمينو، هناك ديوجو جوتا وأوريجي وشامبيرلان وشاكيري.

وعلق بارنز قائلاً: طالما لن يرحل أي من هؤلاء اللاعبين، فإنه سيكون من الصعب تحديد اللاعب الذي يحتاجه الفريق حقاً. وواصل قائلاً: فريق مثل أرسنال ربما يحتاج إلى لاعبين جدد في مراكز مختلفة، أما ليفربول فليس بحاجة إلى ذلك، حتى مع رحيل الهولندي جيورجينيو فينالدوم مجاناً إلى باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن الصحافة الإنجليزية كانت أشارت إلى احتمال دخول ليفربول سوق الانتقالات الصيفية بقوة، ولكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق ظل متحفظاً ولم يبد أي رغبة في القيام بذلك هذا الصيف.