توصية «كونجرس أبوظبي» تقود المواي تاي والكيك بوكسينج إلى الأولمبياد

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باعتماد رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية اعتباراً من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33 التي تقام عام 2024 في باريس أو التي تليها في لوس أنجلوس 2028، بعد عرض التوصية على الجمعية العمومية العادية «كونجرس» اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعها على هامش أولمبياد طوكيو، وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي وقيام الاتحاد الدولي للعبتين باستيفاء كافة شروط الانضمام، بعد عمل شاق تواصل خلال الفترة الماضية لتحقيق ذلك الإنجاز الرياضي الذي يمثل حلم كل رياضي في المواي تاي والكيك بوكسينج.

وقال عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: إدراج المواي تاي والكيك بوكسينج يمثل حلم كل الرياضيين، وجاء نتيجة جهود متواصلة من الاتحادات الرياضية الوطنية، وفي مقدمتها الاتحادات العربية للمواي تاي والكيك بوكسينج والاتحاد الآسيوي وتوصيته التي سجلت خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي عقدت بفندق باب القصر على هامش بطولة أمم آسيا للمواي تاي ديسمبر 2019 في ضيافة دولة الإمارات، بحضور الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي، ونأمل أن تأتي الموافقة النهائية لتلحق ببرنامج منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024 أو لوس أنجلوس 2028.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي قد ثمنت جهود اتحاد الإمارات، منذ تشكيل مجلس إدارته لأول مره في مايو 2017 برئاسة عبدالله سعيد النيادي، والذي أحدث نقله نوعية في مجال اللعبتين على كافه المستويات الإقليمية والدولية، استثماراً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية في مسيرة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية، ترجمةً لجهود دولة الإمارات ورعايتها للاتحادات الرياضية التي قدمت العديد من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لخدمه الرياضة الإماراتية والآسيوية والدولية.