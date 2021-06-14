نوير يحدد أسباب تفاؤله قبل مواجهة فرنسا

برلين (د ب أ)

أبدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني تفاؤله قبل المواجهة أمام فرنسا اليوم الثلاثاء في ميونيخ في مستهل مشوار الفريقين بيورو 2020.

وأكد نوير أن المنتخب الألماني متحمس للغاية، مضيفاً: كل اللاعبين مستعدون للبداية، ما نأمله هو النجاح بالبطولة.

وشارك نوير أساسياً تحت قيادة المدير الفني يواكيم لوف في مونديال 2018 في روسيا، رغم غيابه عن أغلب فعاليات ذلك الموسم بسبب الإصابة لكن مشاركته في يورو 2020 تأتي في ظروف أفضل كثيراً.

وأشار نوير: أنا هنا بشعور جيد، بالنسبة لي الوضع أفضل على المستوى الشخصي، يمكنني أن أساهم بشكل أفضل. وخلال المواجهة أمام فرنسا يرى نوير أن المنتخب الألماني ليس عليه أن يخشى شيئاً لأننا نريد الفوز.