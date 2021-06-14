مصير جماهير ويمبلدون يتحدد الأربعاء

لندن (د ب أ)

يعلن نادي عموم إنجلترا بعد غدٍ «الأربعاء» عن عدد الجماهير المسموح بحضورهم خلال بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وكذلك البروتوكولات المقرر تطبيقها خلال فعاليات البطولة.

وكان نادي عموم إنجلترا يأمل في زيادة الحضور الجماهيري، عن النسبة المحددة وهي 25% من سعة الملاعب، وكان يخطط للأمر منذ عدة أشهر، لكن التأجيل المتوقع لقرار تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، أثار الكثير من الشكوك حول هذا المخطط.

وذكر نادي عموم إنجلترا في بيان اليوم: نواصل العمل مع الحكومة وسلطات الصحة العامة بشأن السيناريو النهائي للحدث.

وأضاف: بالإضافة لهذا الإعلان، سيقدم نادي عموم إنجلترا يوم الأربعاء المقبل تحديثاً بشأن القرارات النهائية لنسخة هذا العام، بما في ذلك أعداد التذاكر، والمتطلبات الخاصة بالمشجع مثل بيان الحالة الخاص بفيروس كورونا، والجائزة المالية، ومن المتوقع طرح التذاكر للبيع في الأيام التالية.

وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية استنساخ بطولة ويمبلدون أنموذج مباريات يورو 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي، حيث جرى السماح بحضور ما يصل لنسبة 50% من سعة الاستاد، 21 ألف مشجع في اليوم، لكن ذلك يعتمد على إبراز ما يفيد بحصول المشجع على لقاح كورونا أو وجود نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالعدوى.

وتنطلق بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في 28 يونيو الجاري.