ديشامب يوضح موقف أزمة مبابي وجيرو!

برلين (د ب أ)

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي اليوم أنه أجرى محادثات مع كيليان مبابي وأوليفييه جيرو بعد وقوع خلاف بينهما مؤخراً.

وأثار جيرو بعض الجدل عقب تسجيله هدفين في شباك بلغاريا خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز «الديوك» 3-0 يوم الثلاثاء الماضي، من خلال التصريحات التي أشار فيها إلى معاناته من عدم تلقيه تمريرات تساعده على تسجيل الأهداف.

ولم يشر جيرو إلى لاعب بعينه، لكن من المعتقد أن تصريحاته موجهة إلى كيليان مبابي شريكه في خط هجوم المنتخب الفرنسي، بعد غياب التفاهم بين مهاجم تشيلسي ونجم باريس سان جيرمان في مواقف عدة.

ولعب جيرو ومبابي جنباً إلى جنب خلال 43 دقيقة من مباراة بلغاريا ، لكن التعاون بينهما اقتصر على ثلاث تمريرات فقط.

وخلال مؤتمر صحفي أمس «الأحد» قال مبابي إنه تأثر قليلاً بتعليقات جيرو، لكن ديشامب أكد أن هذه الواقعة باتت من الماضي وأن منتخب فرنسا يركز تماماً الآن على مواجهة ألمانيا غداً «الثلاثاء» على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في مستهل مشوار الفريقين بيورو 2020.

وقال ديشامب لصحيفة «ليكيب» اليوم: لقد تحدثت معهما بنفس الطريقة التي أتحدث بها للاعبين آخرين.

وأضاف: عندما أشعر بأنني ينبغي علي القيام بذلك لأسباب معينة، أقوم بذلك، الحوار هو جزء من الإدارة، لكن الاستماع أيضا شيء جيد، هؤلاء اللاعبون يلعبون في درجات عالية للغاية ومن الأسهل إدارتهم مقارنة باللاعبين في الدرجات الأدنى، لديهم كبرياء ولكن أيضاً غرور، لست واثقاً من إن كان ذلك بمثابة غرور.

وأوضح: إنهم يتنافسون وينبغي إيجاد التوازن، نحتاج إلى مساحة تتسع لجميع من في الفريق.