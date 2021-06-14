رونالدو يحدد أولوياته في «يورو»

بودابست (د ب أ)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحطيم أرقام المشاركات والتسجيل في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، لكنه لم يبد أي قلق حول مصيره الشخصي.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة المجر غداً «الثلاثاء» في مستهل مشوار الفريق بالبطولة: هذا ليس ما يجعلني أكثر حماسة.

وأضاف رونالدو: الرقم الأفضل سيكون الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، في إشارة إلى الإنجاز الذي سبق وأن حققه المنتخب الإسباني في نسختي 2008 و2012.

وأوضح نجم يوفنتوس الإيطالي: الفريق جاهز، ما أريده فعلا هو أن نبدأ بشكل جيد، الفوز بأول مباراة يعد أمراً حاسماً، المجر فريق جيد بوجود الجماهير إلى جانبه، لكن الشيء الأهم هو وجود الناس في الملعب، نريد الاستمتاع بهذه البطولة. وأصبح رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، أول لاعب يشارك في خمس بطولات أمم أوروبا، بعدما ظهر للمرة الأولى مع الفريق عام 2004 كما شارك في نسخ 2008 و2012 و2016.

وفي حال مشاركته بالمباريات الثلاث في دور المجموعات، ستكون المباريات الأخرى أمام ألمانيا يوم 19 يونيو، وفرنسا يوم 23 من الشهر ذاته، سيتقدم بمباراة واحدة عن الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي شارك في 58 مباراة في الحدث القاري، بما في ذلك مباريات التصفيات.

وفي حال تسجيله هدف واحد في البطولة سيصبح أفضل هداف في تاريخ المسابقة، حيث يتساوى في عدد الأهداف مع الفرنسي ميشيل بلاتيني هداف المنتخب الفرنسي، برصيد تسعة أهداف لكل منهما.

ويدخل المنتخب البرتغالي نسخة 2020 وهو حامل لقب نسخة 2016، بعد تغلبه في المباراة النهائية 1-0 على منتخب فرنسا.