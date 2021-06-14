«المحامي الكندي» يقود تحقيقات «دولي» الملاكمة

لندن (رويترز)

قال المحامي الكندي ريتشارد مكلارين الذي قاد تحقيقات في فضيحة منشطات روسية ومزاعم فساد في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إنه تم تكليفه بالتحقيق في مخالفات بالاتحاد الدولي للملاكمة.

وكلف الاتحاد الدولي للملاكمة مكتب مكلارين بالتحقيق في مزاعم فساد وسوء إدارة حيث يسعى الاتحاد الذي يعاني ضائقة مالية شديدة لاستعادة وضعه الأولمبي.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019 ومنعته من المشاركة في التصفيات وكذلك في المنافسات في ألعاب طوكيو التي تأجلت لصيف هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

وقال مكلارين في بيان: تملك رياضة الملاكمة تاريخاً طويلاً مع الأنشطة التي تثير الشكوك، وواجهت الرياضة في السابق الكثير من التحقيقات لم يتم استكمال بعضها أو إصدار أحكام بشأن قضايا أخرى.

وتابع: حان الوقت لطي هذه الصفحة، لكن لن يتم ذلك دون محاسبة كاملة للمتورطين في المخالفات المزعومة.