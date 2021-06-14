اليابان تدرس «الطوارئ» خلال أولمبياد طوكيو

طوكيو (د ب أ)

كشف ممثل عن الحكومة اليابانية اليوم أن بلاده تدرس فرض حالة «شبه طوارئ» في العاصمة طوكيو خلال استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وما تزال طوكيو ومحافظات أخرى باليابان تخضع لحالة الطوارئ بسبب الجائحة، وذلك حتى يوم الأحد المقبل، لكن القيود أقل صرامة بكثير مما تكون عليه في حالة الإغلاق الكامل. وما تزال الصورة غير واضحة فيما يتعلق بالقيود التي تشهدها حالة شبه الطوارئ.

وتستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، وقد وضعت بالفعل قواعد نظافة صارمة. وكانت دورة الألعاب الأولمبية قد تأجلت من العام الماضي إلى الجاري بسبب جائحة كورونا.

وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت مطلع هذا الأسبوع، كرر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا تأكيده على التمسك بإقامة الدورة الأولمبية، وذلك رغم الجائحة والاعتراض الجماهيري على إقامة الدورة.

ومن جانبها، واصلت اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدها على إقامة الدورة الأولمبية حتى في حالة استمرار فرض حالة الطوارئ.