ديشامب في مواجهة لوف.. «الفصل الأخير من رواية الصداقة»!

ميونيخ (أ ف ب)

في أمسية «الثلاثاء» في مدينة ميونيخ، من نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، يتقابل مدرب فرنسا ديدييه ديشامب ونظيره الألماني يواكيم لوف في الفصل الثامن من «رواية تدريبية» بين شخصين متحدين تحت مظلة الاستمرارية وسجل الإنجازات الكروية، وصداقة نادرة عززت أواصرها اعتداءات العام 2015.

ستكون المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة الفرصة الأخيرة لعناق حار بين «دي دي» مدرب «الديوك» أبطال العالم 2018، و«جوجي» الذي قاد «المانشافت» إلى اللقب العالمي قبل أربعة أعوام في مونديال البرازيل 2014 ويتحضر للتخلي عن مهامه بعد 15 عاماً على دكة المدربين مع نهاية البطولة القارية.

حيا ديشامب مارس الماضي قرار صديقه بالرحيل قائلاً: هو شخص أقدره كثيراً، وحصلت معه على فرصة لتبادل الحديث، أحترمه كثيراً، كما أحترم قراره.

وبين الرجلين، اللذين غالباً ما يلتقيان أثناء الندوات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفاى، تندمج الأحاسيس المتبادلة مع الكثير من الإخلاص.

ردّ لوف التحية لنظيره الفرنسي في سبتمبر 2018 عشية استقبال أبطال العالم في ميونيخ ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبي، قائلاً: لطالما كانت تصرفاته تنم عن روح رياضية حتى أثناء الخسارة، إنه مثال يحتذى به وهو شخص جيد ومستقيم ويملك روح رياضية. أنا سعيد لرؤيته مجدداً.

لم يتردّد ديشامب بدوره في مدح لوف خلال لقاء جمعهما مع بعضهما البعض ونظمه الاتحادان المحليان قبل عام على الصعيد الشخصي، هو شخص يسهل الوصول إليه ومتعاطف وقد أظهر دائماً تواضعاً، مضيفاً: وطدت المباراة الودية في 13 نوفمبر 2015 العلاقة بيننا.

وبالفعل ارتبط المدربان بذكرى أليمة على هامش الاعتداءات الإرهابية في باريس في تلك الأمسية التي حدثت بالتزامن مع إقامة مباراة فرنسا وألمانيا على ملعب ستاد دو فرانس، وأوقعت قتيلاً خارج الملعب. في كتابه «الحياة بالأزرق»، يروي المسؤول الإعلامي للمنتخب الفرنسي حينها فيليب تورنون، الانتظار الطويل في أروقة ملعب «ستاد دو فرانس»، حيث رفض ديشامب مغادرة الملعب طالما لم يتم إيجاد الحلّ المناسب لأفراد المنتخب الألماني الراغبين بالعودة مباشرة إلى بلادهم.