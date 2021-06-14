اتحاد اليد يرد على شباب الأهلي: التتويج في كأس السوبر

الشارقة (الاتحاد)

رد اتحاد اليد على البيان الذي صدر من إدارة نادي شباب الأهلي والذي يطالب فيه بتتويجه بكأس الإمارات للموسم الماضي وهي البطولة التي فاز بها بقرار مركز التحكيم الرياضي بعد اعتماد فوزه على العين بجانب فوزه على الشارقة في الدور النهائي.

وقال ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد ردا على ما نشرته إدارة نادي شباب الأهلي على الموقع الرسمي للنادي:«خاطبنا النادي بفوزه بكأس الإمارات طبقا لقرار مركز التحكيم الرياضي وهو ما تم نشره في وسائل الإعلام كما خاطبنا النادي بطلب التتويج بالكأس وطلبنا منهم حضور مندوب من شباب الأهلي إلى مقر الاتحاد لاستلام الكأس إلا أنهم طلبوا لجنة من الاتحاد تقوم بزيارة النادي لتسليم الكأس».

وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد اليد قرر أن يكون تتويج الفريق بكأس الإمارات للموسم الماضي سيكون في أول بطولة في الموسم الجديد وهي بطولة كأس السوبر التي تجمع بين الشارقة بطل الدوري والجزيرة وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي ستكون في بداية شهر سبتمبر المقبل والتي لم يتحدد موعدها بشكل نهائي وسيكون التتويج بين شوطي المباراة بتسليم مندوب شباب الأهلي الكأس.