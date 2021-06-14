منتخبنا الوطني يواجه فيتنام في لقاء الحسم

دبي (الاتحاد)

يرفع منتخبنا شعار «لا بديل للفوز» عندما يواجه فيتنام مساء غد باستاد زعبيل بنادي الوصل، حيث يتعين على «الأبيض» التفوق على منافسه ليتمكن من التأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد أن انحصرت المنافسة بين المنتخبين على المركزين الأول والثاني في المجموعة السابعة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويدخل منتخبنا مباراة الغد التي تنطلق في 8:45، وفي رصيده 15 نقطة، بفارق نقطتين عن فيتنام المتصدر بـ 17 نقطة، ولن يكون التعادل في صالح الأبيض لأنه يبقى منافسه على الصدارة، ليكون الفوز هو الطريق الوحيد المتاح أمام منتخبنا ليضمن عبوره إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات دون الدخول في حسابات أفضلية المركز الثاني.

أدي منتخبنا 3 مباريات كسبها جميعاً وبفارق كبير من الأهداف، بدأها بالفوز على ماليزيا برباعية، ثم تفوق على تايلاند بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يكتسح إندونيسيا بخمسة أهداف نظيفة، من جانبه تغلب منتخب فيتنام على إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة، وكسب ماليزيا بهدفين لهدف.

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين 14 نوفمبر 2019، ضمن الجولة الثانية في التصفيات الحالية، انتهت بتفوق المنتخب الفيتنامي بهدف دون رد، في المواجهة التي شهدت طرد مدافع الأبيض خليفة الحمادي في الدقيقة 37 من الشوط الأول، فيما سجل فيتنام هدفه بعد حالة الطرد بسبع دقائق.

ويعول منتخبنا في لقاء الغد على عدة عوامل، أهمها جاهزية لاعبيه والتميز الفني الكبير لعدد من نجومه، والقوة الهجومية الضاربة التي مكنته من تسجيل 12 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، إضافة إلى الروح المعنوية العالية والأجواء الرائعة التي تسود أروقة المنتخب، والعامل الأهم والمتمثل في المساندة الجماهيرية الكبيرة التي يتوقع أن يحصل عليها نجوم الأبيض، بعد أن نفدت تذاكر المباراة قبل يومين. وشدد ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني، على أهمية مباراة الغد أمام فيتنام، معتبراً أنها مواجهة في اتجاه واحد، لأن الأبيض ليس أمامه أي خيار آخر بخلاف تحقيق الانتصار على منافسه والتفوق عليه في رصيد النقاط، ليعبر إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم ويبقي على آماله في تحقيق حلم العودة إلى المونديال.

وطمأن الجماهير الإماراتية على جاهزية المنتخب، مبيناً أن الأبيض أكمل تحضيراته بصورة مثالية وأصبح جاهزاً لمنازلة خصمه، واعداً بالقتال بقوة من أجل خطف بطاقة التأهل، وإسعاد الجماهير التي ظلت تساند اللاعبين بقوة في المباريات السابقة، ويتوقع أن تواصل دعمها لهم في مواجهة الغد المصيرية.

واعترف ماجد بأن المباراة لن تكون سهلة، لأن المنافس يملك ذات الدوافع، ولن يستسلم بسهولة، وسيبذل كل ما يملك لحسم التأهل لصالحه، مضيفاً أن جميع لاعبي المنتخب يدركون أن الحصول على بطاقة العبور يحتاج إلى جهد مضاعف وبذل مستمر طوال التسعين دقيقة، مؤكداً أنهم سيقدمون كل ما يملكون من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل.

ووعد خلفان مبارك لاعب منتخبنا الوطني، بمواصلة القتال من أجل حسم التأهل إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، مبيناً أن الفوز على فيتنام في مباراة الغد أمر لا بد منه، وخيار وحيد لا بديل عنه حتى يواصل الأبيض مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وتبقى آماله قائمة في الظهور في مونديال 2022.

وأكد خلفان مبارك جاهزية زملائه اللاعبين الذين يطمحون لمواصلة الانتصارات، بعد أن نجح المنتخب في تحقيق الفوز ثلاث مرات على التوالي في المباريات السابقة، مضيفاً أن النتائج الجيدة عززت ثقتهم بأنفسهم أكثر، ورفعت الروح المعنوية للاعبين، وستكون دافعاً إضافياً لهم للاستمرار في سكة الانتصارات.

وقال: «ندرك أن المنتخب الفيتنامي أيضاً لديه طموحات، ويبحث مثلنا عن بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة، ونعلم أن المباراة ستكون صعبة، خاصة أننا نواجه منافساً شرساً قدم مستويات جيدة وحقق الفوز في آخر مباراتين، ورغم قوة المنافس وصعوبة المهمة، لكن لدينا الثقة الكاملة في قدرتنا على تحقيق المطلوب».

وأشاد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، بالأجواء الرائعة في معسكر المنتخب قبل مواجهة فيتنام الحاسمة، معتبراً أنها محفزة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، بعد أن بذلت الأجهزة الإدارية والفنية جهوداً كبيرة من أجل توفير كل المطلوبات، وتم إعداد المنتخب بأفضل صورة ليكون منافساً على بطاقة التأهل المباشر إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم. ولفت بندر إلى المستوى المميز الذي قدمه المنتخب في المباريات الثلاث السابقة، مبيناً أن الانتصارات التي تحققت كانت نتاجاً لعمل جماعي كبير، ساهم فيه الجميع، مراهناً على روح الفريق الواحد لاجتياز عقبة فيتنام في الطريق إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، معرباً عن أمله في أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق الهدف المنشود.

وحيا بندر الأحبابي الجماهير الإماراتية التي ظلت تساند وتؤازر المنتخب بشدة في المباريات السابقة، مشيراً إلى أن وجودها داخل الاستاد كان من العوامل المهمة في انتصارات الأبيض، وقال: «ندين بكثير من الفضل لجماهيرنا الوفية على وقفتها القوية خلف المنتخب، ونثق أنها ستكون حاضرة في مباراة الغد مشجعة ومساندة، أتمنى من كل قلبي أن نكون في الموعد ونهدي الجماهير بطاقة التأهل».