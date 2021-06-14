الترجي يدخل «معسكر طبرقة» استعداداً لمواجهة الأهلي

تونس (د ب أ)

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم، بدء المعسكر التدريبي للفريق في طبرقة استعداداً لمباراته أمام الأهلي المصري المقررة يوم السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وينطلق المعسكر التدريبي في مدينة طبرقة الساحلية شمال غرب تونس العاصمة بمشاركة جميع العناصر المؤهلة بما في ذلك لاعبي المنتخب.

وأعلن الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انضمام الحارس معز بن شريفية ومحمد علي بن رمضان إلى بقية اللاعبين بعد مشاركتهما مع المنتخب التونسي في مباراتيه الوديتين أمام منتخبي الكونغو الديمقراطية والجزائر.

وأبقى مدرب المنتخب المنذر الكبير على حارس مرمى الترجي الثاني فاروق بن مصطفى، الذي سيشارك في المباراة الودية الثالثة المقررة أمام مالي غداً «الثلاثاء».

وينضم إلى معسكر الترجي لاعب المنتخب الجزائري عبد القادر بدران بعد مشاركته في المباريات الودية لمنتخب بلاده. ويطمح الترجي في إحراز لقبه الخامس في دوري الأبطال والثالث خلال أربعة مواسم بعد لقبيه في 2018 و2019.