«جماعية الشارقة» تجدد الثقة في «حميدو» والفخراني

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تجديد التعاقد مع مدرب فريق رجال كرة السلة عبد الحميد إبراهيم، وهاني الفخراني مدرب فريق رجال كرة اليد، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لإدارة الألعاب الجماعية الذي ترأسه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة النادي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بحضور أعضاء الإدارة، عدنان الخيال، وجاسم محمد، ومأمون الضروس، والذي عقد بمقر النادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الإدارة للاستعداد للموسم الجديد، واعتماد أجندة مرحلة الإعداد لعودة نشاط فرق الرجال والمراحل السنية لكرتي اليد والسلة، بداية من يوليو المقبل.

واستهل الاجتماع بالاطلاع على تقارير تقييم الأجهزة الفنية والإدارية، واعتماد التعاقد مع المدربين الجدد وفق قائمة الأسماء المقترحة من قطاعي كرة اليد وكرة السلة، وأقر الاجتماع، التشكيل الجديد للأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية استعداداً للموسم الجديد، والذي ينطلق في كرة اليد 3 سبتمبر المقبل، وكذلك الحال مع مسابقات كرة السلة، والتي لم يتم طرح روزنامة توقيتاتها بعد من قبل اتحاد اللعبة.

من جهته، كشف الحصان عن ترتيبات قلعة الملك الشرقاوي للموسم الرياضي 2021-2022، قائلاً: في إطار سعينا لتوفير أعلى درجة من الاستقرار وحفاظاً على مكتسبات فريقي رجال السلة واليد، تم تجديد التعاقد مع المدرب عبد الحميد إبراهيم، على رأس الجهاز الفني لكرة السلة لاستكمال مسيرة الإنجازات، التي بدأها مع الفريق بالفوز ببطولتي كأس الخليج العربي، والنجاح في عودة درع الدوري العام لقلعة الملك، وإحراز لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

أضاف: كما جددنا الثقة في كابتن هاني الفخراني للاستمرار في قيادة الجهاز الفني لرجال كرة اليد، وذلك لاستدامة الاستقرار والعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالموسم المقبل، بعد النجاح في حصد 4 ألقاب خلال موسم واحد، بالفوز بكأس رئيس الدولة مرتين، والحفاظ على درع الدوري للموسم الخامس على التوالي، وتحقيق كأس الإمارات لكرة اليد.

وأضاف: حرصنا على مراجعة المبادرات الاستراتيجية للإدارة، والاطلاع على تقارير فنية وإدارية تشمل تقييماً شاملاً للمرحلة السابقة، وكذلك مناقشة مقترحات وتصورات الموسم الجديد، في ضوء النتائج المميزة التي حققتها فرق الألعاب الجماعية على مدار المواسم الخمس الأخيرة، حيث أحرزنا خلال هذه الفترة على مستوى فرق الرجال فقط محلياً وخارجياً، 17 بطولة مع فريق رجال كرة اليد، و5 بطولات لفريق رجال كرة السلة، وتفوق كبير لجميع فرق المراحل السنية في اليد والسلة، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ على هذه المكتسبات خلال المرحلة المقبلة، والتي تحققت بتواصل وتكاتف جهود جميع عناصر المنظومة الحاليين والسابقين بنادي الشارقة الرياضي.