دبا الحصن والحمرية ينضمان لأنشطة اتحاد السلة

علي معالي (دبي)

أعلن ناديا دبا الحصن والحمرية إدراج لعبة كرة السلة ضمن أنشطتهما اعتباراً من الموسم الجديد، ليصبحان أيضاً عضوين عاملين في اتحاد اللعبة، وهو تطور جديد في مسيرة اللعبة ليرتفع عدد الأندية التي تمارس لعبة كرة السلة بشكل عام في إمارة الشارقة إلى 12 نادياً.

وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن الخطوة مهمة للغاية في ظل التطور الكبير الذي نعيشه في الرياضة بالنادي والدعم الذي نجده من مجلس الشارقة الرياضي، وقال: «لدينا القوام الأساسي لكي تكون اللعبة لها قيمتها وقوتها في النادي من توفر الصالة وتجهيز الملاعب الخاصة بالسلة، وأن الموسم الجديد سوف يشهد طفرة بالنسبة للعبة تبدأ من المراحل السنية، وسيتم تشكيل الكوادر الفنية المناسبة التي تساعد في تطوير اللعبة بشكل سريع».

من جانبه، عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي عن سعادته بانضمام دبا الحصن والحمرية إلى نشاط الاتحاد، مرحباً بهما وبأي ناد آخر يفكر في هذا الاتجاه، كونه يساهم في تطوير اللعبة بشكل عام.

وقال: «ما حدث أعتبره دعماً كبيراً لمستقبل السلة ونعمل دائماً على استقطاب فئات المجتمع للانضمام حتى يكون لدينا اختيار واسع ومجال أوسع لانضمام لاعبينا لصفوف المنتخبات الوطنية، وأننا في الاتحاد سنضع كل إمكانياتنا لدعمهما، وأيضاً دعم كل الأندية المدرجة ضمن أنشطة الاتحاد».