تسيتسيباس ينسحب من ألمانيا!

أثينا (رويترز)

انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من بطولة هاله للتنس بألمانيا، التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون الكبرى.

وبرر اللاعب ذلك بأسباب شخصية بعد أن أهدر تقدمه بمجموعتين وخسر في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمس «الأحد» أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات و11 دقيقة.

وجاء انسحاب تسيتسيباس (22 عاماً) من بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية، بعد أن قبل بطاقة اشتراك مباشر، وكان من المقرر أن يشارك في الزوجي أيضاً مع شقيقه الأصغر بتروس. وقال اتحاد محترفي التنس: سيشارك يانيك هوفمان في الفردي بدلاً منه.

وفي رسالة مشوبة بالعاطفة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قال تسيتسيباس إنه علم بوفاة جدته قبل خمس دقائق فقط من موعد انطلاق المباراة النهائية في ملاعب رولان جاروس أمس.