شباب الأهلي يرفض إرسال مندوب لاستلام ميداليات كأس الإمارات لكرة اليد

دبي (الاتحاد)

أصدرت إدارة نادي شباب الأهلي بياناً حول ملابسات قضية كأس الإمارات لكرة اليد، وما أثير خلال الفترة الماضية حول قرار مركز التحكيم الرياضي، ويأتي البيان للكشف عن كافة التفاصيل التي بدأت بقرار مركز التحكيم بتاريخ الماضي، حيث أصدر المركز القرار رقم (112/2021) بقبول استئناف نادي شباب الأهلي شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف، والتقرير بفوز المستأنف واعتماد نتيجة المباراة محل النزاع وهي فوز شباب الأهلي على العين 29/ 22.

وجاء في البيان: بتاريخ 10 مايو الماضي استلم النادي خطاب من اتحاد اليد يقر بموجبه بتنفيذ حكم التحكيم فى المنازعة رقم (112/2021) واعتماد الترتيب النهائي للفرق بتصدر شباب الأهلي للمسابقة وإعلانه بطلاً بدلاً من نادي الشارقة، وبتاريخ 23 مايو الماضي، خاطب النادي الاتحاد يستفسر عن الإجراءات اللازمة لتتويج الفريق بالبطولة، ولم يتلق النادي رداً.

وأضاف البيان: في يوم 27 مايو قمنا نحن بمخاطبة إتحاد كرة اليد برسالة تذكير بخصوص التتويج، ولم نتلق رداً إلا في يوم 7 يونيو الجاري فحواه بإرسال مندوب لاستلام الكأس والميداليات، وهذا ما رفضه النادي جملة وتفصيلاً في خطاب أرسله رداً على رسالتهم في يوم 7 يونيو، كون البطولة مسابقة معتمدة، ومن حق النادي أن يتوج وأن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وبحضور اللاعبين والمسؤولين في النادي، بالرغم أن الأمين العام لاتحاد كرة اليد خرج بتصريحات صحفية أعلن فيها أن تتويج فريق شباب الأهلي سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقاً للائحة الاتحاد بتتويج الفرق في المسابقات، وجاء في البيان: «نتمنى تحديد موعد للتتويج، وإذا لم يبت الاتحاد في هذا الأمر سوف تشرع إدارة النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي».