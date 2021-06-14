اتحاد الكرة يوقع اتفاقية مع «CIES» و«السوربون أبوظبي»

دبي (وام)

وقّع اتحاد الكرة القدم اليوم اتفاقية مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES وجامعة السوربون أبوظبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة القدم وبيير كورنو رئيس المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES والبروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالاتفاقية التي تسهم نحو بناء علاقات جديدة مع القطاع التعليمي، مشيراً إلى أننا نهدف إلى بناء جسور جديدة للمعرفة والتطوير من خلال شركائنا ودعمهم لتحقيق أهداف برامجهم المختلفة.

وقال: نعمل يداً بيد للارتقاء بالبرامج التعليمية الرياضية، وإنشاء مساقات تعليمية جديدة في هذا الاختصاص، موضحاً أن الوقت الحالي يتطلب تضافر الجهود لخلق طرق جديدة للتعلم من أجل ضمان مستقبل معرفي آمن لأبنائنا وبناتنا.

من جانبه، قال بير كورنو رئيس المركز الدولي للدراسات الرياضية: سعداء بتوقيع الاتفاقية ومواصلة تعاوننا مع جامعة السوربون الذي يعود إلى عام 2015، كما يسعدنا التعاون مع اتحاد الكرة، مؤكداً أهمية دعمهم لجعل برنامجنا أداة لا غنى عنها لتدريب مديري الرياضة وكرة القدم اليوم وغداً.

من جانبها قالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو: إن جامعة السوربون أبوظبي تسعى دائماً لتزويد منتسبي الرياضة بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال الرياضة، حيث يلعب هذا المجال دوراً فعالاً في ثقافة واقتصاد منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: «نهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات المتغيرة باستمرار في مجال الرياضة العالمية..وأنا على ثقة من أن هذا التعاون الناجح سيثمر نتائج إيجابية نحو تحسين الكفاءات وتطوير مجال الإدارة الرياضية والرياضة بشكل عام».

يذكر أن البرنامج التنفيذي للإدارة الرياضية، والذي يدعمه اتحاد الإمارات لكرة القدم يحتوي على 6 محاور رئيسية وهي التسويق والرعاية، والإدارة، والمالية، والقانون الرياضي، والتواصل، وإدارة الفعاليات الرياضية. ويحق لثلاثين طالباً التسجيل بحد أقصى في السنة الدراسية القادمة للبرنامج، والتي تمتد من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022، ومكون من 210 ساعات دراسية خلال العام ضمن المساقات والمحاور المذكورة، ويشترط على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.