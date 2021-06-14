وكيل إريكسن: الموقف الطبي يستغرق وقتاً!

كوبنهاجن (رويترز)

لا يزال كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم في حالة طيبة ومستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتوقف قلبه خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ياكوب هوير مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للصحفيين اليوم: نحن على تواصل معه، كنا على اتصال به أمس واليوم، حالته كما كانت أمس.. مستقرة وجيدة. ونقلت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية في عددها اليوم عن مارتن شوتس وكيل أعمال إريكسن قوله إن لاعب الوسط الدولي يخضع حالياً لفحوص دقيقة ومفصلة للوقوف على كل تفاصيل الوضع الصحي له.

وأضاف مارتن: نريد أن نفهم ما حدث له وهو يريد أن يعرف ذلك أيضاً، الأطباء يجرون بعض الفحوص الدقيقة المفصلة، سيستغرق هذا الأمر وقتاً. وقال وكيل الأعمال: يود كريستيان يود هو وأسرته تقديم الشكر إلى الجميع، لقد تحدثنا وكان يمزح وكان في حالة معنوية طيبة وحالته جيدة.

وقال لاعبون آخرون في منتخب الدنمارك: إنهم سيسعون لتحقيق الفوز في مبارياتهم المقبلة في البطولة من أجل زميلهم المريض إريكسن الذي سقط مغشياً عليه في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب الدنمركي 0-1 أمام فنلندا السبت الماضي.

وقال حارس المرمى الدنمركي كاسبر شمايكل في تصريحات إعلامية: لا نزال ننافس في البطولة وسنسعى لتحقيق الفوز من أجل كريستيان والجمهور الذي تحمل الصدمة معنا.