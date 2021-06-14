ديوب يستعيد لقب «عميد» الأجانب بعد رحيل لوفانور

منير رحومة (دبي)

استعاد السنغالي ماخيت ديوب لاعب الظفرة لقب «عميد الأجانب» في دوري الخليج العربي بعد رحيل البرازيلي لوفانور هنريكي، لاعب الوحدة وشباب الأهلي والشباب سابقاً، والذي قضى سبعة مواسم في دورينا.

ويستعد ديوب لخوض موسمه الثامن في مسابقات الكرة الاماراتية، بعد أن لعب ستة مواسم متتالية من 2012-20123، إلى 2017-2018، ثم خاض تجربتين في الصين والسعودية قبل أن يعود الموسم الماضي لتجديد العهد مع أجواء الكرة الإماراتية.

وخاض ديوب 148 مباراة في الدوري سجل خلالها 101 هدف، ويعد من المهاجمين المميزين الذين تركوا بصمة واضحة في دوري الخليج العربي، وتواجد في العديد من المواسم ضمن أفضل خمسة مهاجمين في دورينا.

ويأتي بعد ديوب نخبة من اللاعبين الأجانب المستمرين في دوري الخليج العربي لمواسم طويلة، مثل عصام العدوة لاعب الظفرة الذي خاض خمسة مواسم، وأيضاً الكوري الجنوبي لي ميونيج جو، لاعب الوحدة والعين السابق، والذي خاض خمسة مواسم في دورينا ويستعد لمواصلة المشوار، بالإضافة إلى الأردني ياسين البخيت الذي انتقل في الموسم الماضي إلى الإمارات في دوري الهواة، ويستعد للعودة من جديد لدوري الخليج العربي.

ويعكس استمرار نخبة من الأجانب المميزين، ثقة إدارات الأندية في اختياراتها، والرغبة في دعم الاستقرار الفني، والحفاظ على العناصر التي تقدم الإضافة سواء لفرقها أو لدورينا.